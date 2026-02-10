外交部：未與立陶宛討論更改駐處名稱

記者吳典叡／臺北報導

外交部今（10）日指出，駐立陶宛臺灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱；我國持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動實質合作。

外交部今日舉行例行記者會，發言人蕭光偉指出，立陶宛與臺灣是共享民主價值的夥伴，駐立陶宛臺灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

蕭光偉表示，臺灣持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動實質合作，也希望能創造互惠互利的經貿效益，並強化兩國民主經濟韌性；立陶宛和臺灣都期待能深化雙邊關係及實質合作，我國也將與立陶宛密切協調溝通。

