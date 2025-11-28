外交部：杜拜遭捕陳姓國人獲釋 駐處持續提供協助

針對一名陳姓國人在阿拉伯聯合大公國阿布達比國際機場遭拘捕的最新協處進度，外交部今天(28日)上午表示，駐杜拜辦事處在當地時間28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

外交部指出，駐杜拜辦事處處長陳俊吉在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先將他暫時安置在職務宿舍，並持續提供核發後續旅行文件等協助。

外交部說，當事人遭到逮捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。