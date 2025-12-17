外交部：榮邦計畫推國際共榮合作 獨裁中國難以理解

（中央社記者楊堯茹台北17日電）中國外交部發言人郭嘉昆稱台灣濫施「金元外交」，外交部今天嚴正駁斥其「無恥謬論」，並指出，榮邦計畫以價值為本、以人民福祉為核心，推動國際共榮發展的合作理念，顯然不是獨裁中國所能理解。

外交部今天發布新聞稿指出，針對中國外交部於16日記者會，再度以不實言論惡意污衊台灣濫施所謂「金元外交」，試圖誤導國際社會、企圖破壞台灣作為國際可信賴合作夥伴的良好形象，外交部表達最嚴厲的譴責，並嚴正駁斥其無恥謬論。

廣告 廣告

外交部說明，部長林佳龍推動「榮邦計畫」結合台灣優勢產業，回應友邦及理念相近國家的實際發展需求。計畫重點在於能力建構，結合技術合作深化科技與產業鏈結、培育雙向人才，所有合作計畫均在公開、透明、可受檢視的機制下推動，目的絕非短期交換。

外交部表示，「榮邦計畫」相關合作並非一次性的計畫或資源投入，而是著眼於永續性的合作制度建置，目的在協助友邦及夥伴國家建立因應各項挑戰的發展韌性，無涉「金錢捐輸」。這種以價值為本、以人民福祉為核心，推動國際共榮發展的合作理念，顯然不是長期以威權思維操作對外關係的獨裁中國所能理解與想像。

外交部說，中國長期以廣大市場及投資等虛假謊言，誘使包括宏都拉斯在內前友邦與其建交，才是真正濫施「金元外交」的一方。實際結果證明，包含宏都拉斯在內的相關國家，非但未能獲得中方兌現建交承諾、得到預期的經濟利益，反而先面臨產業急遽崩潰、大量人口失業，以及雙邊貿易嚴重失衡的惡果衝擊，進而導致這些國家政府與人民對中國的不滿。

外交部表示，呼籲國際社會及相關前友邦國家，務必認清北京當局所謂「合作」往往只是包裹糖衣、華而不實的毒藥。台灣始終秉持善意、責任與價值導向，願與世界各國共同深化民主夥伴關係，國際社會也應正視中國威權擴張的真實面目與野心，對其不負責任的言行予以嚴正譴責。（編輯：林克倫）1141217