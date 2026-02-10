外交部：沒有與立陶宛討論改駐處名稱 續推實質合作

（中央社記者吳書緯台北10日電）立陶宛總理魯吉尼涅日前表示，准許設立台灣代表處是錯誤。外交部今天說，駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱，台灣持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動實質合作。

立陶宛新任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）3日表示，當年立陶宛允許台灣在其首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是一個戰略錯誤。

外交部今天上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉指出，立陶宛與台灣是共享民主價值的夥伴，駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

蕭光偉表示，台灣持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動實質合作，也希望能創造互惠互利的經貿效益並強化兩國民主經濟韌性，立陶宛和台灣都期待能深化雙邊關係及實質合作，台灣也將與立陶宛密切協調溝通。（編輯：謝佳珍）1150210