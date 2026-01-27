外交部：為了全人類公益 WHO不該遺漏任何國家

記者吳典叡／臺北報導

美國日前退出世界衛生組織（WHO），並直指WHO在COVID-19期間忽視臺灣提出的警告，造成錯失防疫先機；然WHO專家范科霍芙卻稱臺灣沒有示警，只是索取資料。外交部今（27）日駁斥指出，世衛應該要清楚明白，為了全人類的公益，不該刻意疏忽、遺漏任何國家。

外交部今日舉行例行記者會，公眾外交協調會執行長蕭光偉表示，針對范科霍芙的說法，外交部要予以駁斥，「該名專家所言錯誤，並非事實」。

蕭光偉指出，衛生福利部在2020年的4月11日發布的新聞稿中，已經清楚的說明，中央流行疫情指揮中心曾經對WHO否認臺灣警告COVID-19可能人傳人的說法提出澄清。WHO應該要清楚的明白，為了全人類的公益，不應該刻意疏忽、遺漏任何一個人或者國家。

蕭光偉強調，我國爭取參與WHO多年，長期以來獲得友邦以及理念相近國家的支持。雖然美國已經宣布正式退出WHO，但是美方在多個場合也重申對臺灣國際參與的支持；川普政府上任以來，也曾13度對外以各種方式公開表達對臺灣參與國際的支持。

外交部指出，世衛應清楚明白，為了全人類的公益，不該刻意疏忽、遺漏任何國家。（記者吳典叡攝）