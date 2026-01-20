外交部：目前尚未獲邀參與宏都拉斯總統就職典禮

（中央社記者吳書緯台北20日電）宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉月底舉行就職典禮，外交部今天表示，目前為止還沒有收到宏國的邀請，外交部對於和宏都拉斯以及其他國家的交往，秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，認真看待、全力以赴。

外交部上午舉行例行記者會，由拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿進行業務簡報。

盧朝睿指出，友邦巴拉圭共和國衛福部長芭蘭（María Teresa Barán Wasilchuk）將於26日訪台，芭蘭自2023年接任部長後，連年於世界衛生組織執委會（WHO/EB）、世界衛生大會（WHA）及泛美衛生組織（PAHO）等國際場合為台灣執言，支持台灣參與國際組織推案不遺餘力。

盧朝睿表示，芭蘭此次訪台將拜會外交部長林佳龍、衛生福利部與疾病管制署、台大醫院癌醫中心與智慧醫療中心等，實地瞭解台灣疾病防治及管控技術、智慧醫療及高齡照護等領域發展現況，有助深化兩國醫衛交流與互動情誼。

宏都拉斯總統大選由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，將於月底舉行就職典禮，而阿斯夫拉選前承諾，當選後將與台灣復交。

盧朝睿說明，對於和宏都拉斯以及其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極的交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻，提升台灣國際地位，並且能夠拓展台灣國際空間的機會，外交部都會認真看待、全力以赴。

至於台灣是否有機會派員參加阿斯夫拉的就職典禮，盧朝睿表示，台灣與宏都拉斯現在沒有邦交，所以到目前為止還沒有收到宏國的邀請。（編輯：蘇龍麒）1150120