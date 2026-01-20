外交部：目前尚未獲邀參與宏都拉斯總統就職典禮
（中央社記者吳書緯台北20日電）宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉月底舉行就職典禮，外交部今天表示，目前為止還沒有收到宏國的邀請，外交部對於和宏都拉斯以及其他國家的交往，秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，認真看待、全力以赴。
外交部上午舉行例行記者會，由拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿進行業務簡報。
盧朝睿指出，友邦巴拉圭共和國衛福部長芭蘭（María Teresa Barán Wasilchuk）將於26日訪台，芭蘭自2023年接任部長後，連年於世界衛生組織執委會（WHO/EB）、世界衛生大會（WHA）及泛美衛生組織（PAHO）等國際場合為台灣執言，支持台灣參與國際組織推案不遺餘力。
盧朝睿表示，芭蘭此次訪台將拜會外交部長林佳龍、衛生福利部與疾病管制署、台大醫院癌醫中心與智慧醫療中心等，實地瞭解台灣疾病防治及管控技術、智慧醫療及高齡照護等領域發展現況，有助深化兩國醫衛交流與互動情誼。
宏都拉斯總統大選由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，將於月底舉行就職典禮，而阿斯夫拉選前承諾，當選後將與台灣復交。
盧朝睿說明，對於和宏都拉斯以及其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極的交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻，提升台灣國際地位，並且能夠拓展台灣國際空間的機會，外交部都會認真看待、全力以赴。
至於台灣是否有機會派員參加阿斯夫拉的就職典禮，盧朝睿表示，台灣與宏都拉斯現在沒有邦交，所以到目前為止還沒有收到宏國的邀請。（編輯：蘇龍麒）1150120
其他人也在看
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 761
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 22 小時前 ・ 232
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 72
台美關稅最後一哩路 「進口車調降」等3類別曝光
台美16日同步宣布達成關稅協議，對台關稅15%不疊加，美方232條款之半導體及其衍生品關稅獲最優惠待遇（MFN），台上述相關科技產業赴美自主投資2500億美元、另政府提信貸2500億美元。有媒體報導引述不具名官員說法，包括美國汽車、醫材、基改食品、美豬美牛等，相關細節最快數週內談妥，待雙方正式簽署後，「接下來立院政治攻防是一大考驗。」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 7
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 98
藍營竹縣提名陷內鬥僵局 陳見賢惹議綠營推鄭朝方備戰
2026新竹縣長選舉佈局，藍綠兩樣情。由於現任縣長楊文科涉貪案仍在審理，國民黨接班人選喬不攏，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢兩強相爭，協調未果。其中，陳見賢的過往背景成為選戰攻防焦點，不僅遭名嘴質疑曾受管訓，更被指捲入幫派與土地開發爭議，讓藍營在地選情增添變數。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言
1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！
立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行,。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 20 小時前 ・ 38
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 57
台南上演大場面！陳亭妃將單刀赴會直面「19路大軍」
民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，積極展開黨內整合工作。台南市議長邱莉莉將於20日上午10時30分，邀集19席力挺立委林俊憲的議員在市議會與陳亭妃會面，雙方將就年底市長選舉及議員選戰的合作細節進行協商，這也是初選後雙方陣營首次正式破冰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 28
川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數314天，外傳民進黨將在台北市長選戰中徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君親征，桃園部分則有行政院秘書長張惇涵、總統府副秘書長何志偉、綠委王義川被點名。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日回應，台北市是全國首都，黨內有非常多優秀人選，希望黨中央遵循機制，能盡快推出最適合的人選。民視 ・ 1 天前 ・ 6
中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料
電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
希望誰選台北、桃園市長？蘇巧慧：民進黨人才濟濟
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市擬提名人、立委蘇巧慧今(1/18)表示，台北市是全國首都，民進黨內有許多人選都值得出來挑戰這個位置，希望黨中...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
台灣尚"湧" 民進黨湧言會11位議員小雞宣布參選
政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導 2026九合一大選，各黨派摩拳擦掌！今天（20）民進黨湧言會召開記者會，宣布全國推派11位議員參選新人，更找來多名立委站台力挺，共同宣示好人才、顧台灣的從政承諾。民進黨湧言會：「好人才、顧台灣。好人才、顧台灣。好人才、顧台灣。」手牽手、高喊口號，民進黨湧言會召集人王定宇、立委林楚茵、黃捷等人一字排開，宣布2026九合一大選的議員佈局。立委黃捷、湧言會召集人王定宇、立委林楚茵。（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人(民)劉品妡：「未來我將從文化台北、人本交通，教育發展與全齡友善，四個面向出發，打造符合台北市市民需求與細節，回應生活感受的市政政策。」台南市議員擬參選人(民)林建南：「擔任(台南社會局)機要的過程當中，看到很多的辛苦人，很需要我們去幫他服務 幫忙，擔任過立委王定宇幕僚期間，處理過，跟著委員身邊，就近去了解民眾的服務案件。」擬參選人推出政策牛肉、爭取選民認同，全國四縣市，包括台北郭凡、康家瑋、劉品妡，新北張志豪、台南林建南、卓佩于，以及高雄張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興等，湧言會共推派11名參選新人角逐議員席次。台北市議員擬參選人劉品妡、湧言會召集人王定宇。（圖／民視新聞）民進黨湧言會召集人王定宇：「湧言會是民進黨最年輕的一個系統，湧言會一直致力於做一件事情，就是為台灣培養人才，從每個角落找到為台灣努力的每一個人。」立委(民)林楚茵：「他們就跟所有的台灣人，所以的台灣選手一樣，他們早就準備好了，只是沒有被你們看到，他們現在值得被大家看到，通過今年三月到四月之間的電話民調，之後他們要走向這條，服務台灣人民的路。」前輩舉薦在地議員小雞，三月民進黨電話民調登場，九合一大選正式開打！原文出處：台灣尚"湧" 民進黨湧言會11位議員小雞宣布參選 更多民視新聞報導藍.綠小雞勤跑陸戰拜票 中正萬華議員參選人大爆炸徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家民視影音 ・ 21 分鐘前 ・ 發表留言
又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的，中共惡意滲透台灣的手段越來越多元，甚至將魔爪伸進民間；為此，台灣政府及檢調系統近日積極肅清匪諜，並讓法院定奪相關案件。高院最近就接獲1案，得知「統一聯盟黨」屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德，不僅在2024年總統大選期間，與中國台辦官員密切聯繫、更接受落地招待、低價餐飲及旅遊等，換取事後協助宣傳、支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。高院審酌後，對兩人均維持4年6月有期徒刑原判。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
卓榮泰、鄭麗君戰蔣萬安？林亮君稱「好酒沉甕底」：都是好選擇
民進黨2026台北市長人選仍難產，民進黨台北市議員林亮君表示，民進黨「好酒沉甕底」一定會派出最強人選挑戰市長蔣萬安，不論是被點名的行政院長卓榮泰，還是副院長鄭麗君，對台北市民來說都會是非常好的選擇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 24
美中才剛休戰，美歐關稅戰風雨欲來！歐盟討論「對美徵收930億歐元關稅」，又怕得罪川普麻煩更大
川普對吞併格陵蘭的執念日益加深，甚至不惜動用關稅對付歐洲盟友，希望藉此逼迫丹麥同意「購島計畫」。但《金融時報》18日指出，歐盟各國正考慮對美國開徵價值930億歐元的關稅、甚至限制美國企業進入歐盟市場，以此回應川普對北約盟邦的威脅。《金融時報》指出，美國與歐盟的互動顯示，跨大西洋關係已面臨數十年來最嚴重的危機。川普17日晚間宣稱，從2月1日起，將對丹麥、英國......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1