外交部：總統指示延長邦交國青年課程 深入了解台灣

（中央社記者吳書緯台北25日電）外交部今天表示，在總統賴清德的指示下，參與邦交國青年來台圓夢計畫第二梯次「永續觀光英語團」及「智慧農業西語團」的拉美6友邦、23名青年，活動時間從原先的2週延長至1個月，讓學員有更多時間深入了解台灣，學習專業知識。

外交部上午舉行例行記者會，研究設計會主任柯良叡進行業務簡報，介紹推動青年交流的概況。

柯良叡表示，賴總統7月接見邦交國青年來台圓夢計畫「計畫型」首批青年時，認為2週的課程見習成效有限，指示相關單位延長課程時程，讓學員有更多時間深入了解台灣，學習專業知識。

廣告 廣告

柯良叡指出，邦交國青年來台圓夢計畫「計畫型」第二梯次參加的拉美6友邦、23名青年，10月28日至11月26日在台參加「永續觀光英語團」及「智慧農業西語團」，進行1個月的交流參訪及合作計畫。

柯良叡表示，今年兩梯次「邦交國青年來台圓夢計畫」，共吸引近70名邦交國青年來台交流，有助於深化台灣與友邦鏈結，並實踐總合外交架構下的「固邦」和「榮邦」政策目標。

針對外交部配合教育部辦理的「青年百億海外圓夢基金計畫」，柯良叡說明，明年的相關計畫已經公告，其中13項實施計畫由外交部駐外館處開發，提供青年前往希臘、義大利、荷蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞、貝里斯、巴拉圭及瓜地馬拉等國實習機會，歡迎青年踴躍報名參加。

柯良叡表示，外交部明年也將與教育部合作辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」年度旗艦計畫，主題包括外交部榮邦計畫中的「青年國際科技交流」，具體內容包括半導體供應鏈韌性、可信賴網路與數位治理、主權AI及新能源與碳權合作等相關領域，做為旗艦計畫的主要目標，展現台灣優勢科技產業。

柯良叡另指出，外交部配合教育部規劃12月11日至14日在華山藝文特區舉辦「114年青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」，將在現場設置展示攤位，安排青年向外界介紹計畫成果。（編輯：萬淑彰）1141125