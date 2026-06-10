外交部：美駐WTO副常代訪台 增進對台發展現況瞭解

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（中央社記者楊堯茹台北10日電）外交部今天表示，美國駐世界貿易組織副常任代表畢斯比訪台，將拜會行政院經貿談判辦公室、接受外交部長林佳龍午宴，也將參訪台灣科技公司，增進對台灣經貿、民主等現狀的瞭解。

外交部發布新聞稿指出，美國駐世界貿易組織（WTO）副常任代表畢斯比（David Bisbee）10日至14日應邀訪台，畢斯比將拜會行政院經貿談判辦公室、行政院大陸委員會及經濟部國際貿易署，並接受林佳龍午宴。另將參訪相關科技公司，增進對台灣經貿、科技、民主等領域發展現況的瞭解。

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外交部說明，畢斯比長期任職於美國貿易代表署（USTR），曾擔任美國貿易代表署日內瓦辦事處代表、東南亞及太平洋事務處副助理貿易代表暨處長等職務，對於國際經貿事務極為熟稔。

外交部說，美國為台灣堅實夥伴，外交部期盼無論在雙邊或多邊貿易體系中，雙方均能持續深化互動與交流，共同促進台美夥伴關係穩健發展。（編輯：萬淑彰）1150610