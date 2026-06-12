外交部：臺史邦誼不受分化 續推合作關係
記者郭曉蓓／臺北報導
外媒報導，美國經濟學者薩克斯日前參與我國友邦史瓦帝尼內閣研討會時建議與中國建交。外交部昨日表示，對相關報導及史國政情均有充分掌握，該學者純屬個人觀點，並引發史國友臺議員強烈關切與質疑；臺史邦誼穩固友好，我國將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係。
外交部強調，我國與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今年5月總統賴清德搭乘史王恩史瓦帝三世專機訪史後進一步提升。史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，臺史邦誼穩固友好。此外，戴羅素總理伉儷曾於前年訪臺，賴總統5月訪問史國，戴羅素更親自前往機場接機，與我國情誼深厚。
外交部表示，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化我國與友邦關係並打壓我國國際空間，對中國的行徑予以嚴正譴責。中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。
外交部強調，臺史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域合作成果豐碩，實際造福史國人民，這也是史王及史國各界共識。我國將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。
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