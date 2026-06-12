外交部：臺史邦誼穩固友好 持續推展合作關係

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記者郭曉蓓／臺北報導

外媒報導，美國經濟學者薩克斯受邀參與我國友邦史瓦帝尼的內閣研討會，建議史國與中共建交。對此，外交部今（12）日表示，外交部與我國駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握，該學者純屬個人觀點，並引發史國友臺議員強烈關切與質疑；臺史邦誼穩固友好，我國將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係。

總部位於南非的網路媒體《Swaziland News》報導，史國總理戴羅素4月間曾邀請美國經濟學者薩克斯參與內閣研討會，薩克斯認爲史國基於經濟利益應與中共建交，後續引起史國國會議員強力質詢，認為戴羅素邀請美國學者發表親中言論可能影響兩國邦誼。

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外交部表示，外交部與我國駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握。由於該名外國學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友臺議員的強烈關切與質疑，充分顯示臺史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

外交部強調，我國與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今年5月總統賴清德搭乘史王恩史瓦帝三世專機訪史後進一步提升。史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，臺史邦誼穩固友好。此外，戴羅素總理伉儷曾於前（2024）年訪臺，賴總統今年5月訪問史國，戴羅素總理更親自前往機場接機，與我方情誼深厚。

外交部表示，政府密切關注中共持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化我國與友邦關係並打壓我國國際空間，外交部對中方的行徑予以嚴正譴責。中共長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部強調，臺史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，這也是史王及史國各界共識。我國將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。