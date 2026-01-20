外交部：臺美共同打造經貿「聯合艦隊」

記者吳典叡／臺北報導

臺美關稅談判日前達成共識，中共表達「堅決反對」，並要求美方立即撤銷相關協議。外交部昨日指出，中共無權干預臺灣內政，我方未來也將與美方共同打造經貿臺美「聯合艦隊」，持續促進雙方在科技經濟領域的全方位夥伴關係。

外交部發言人蕭光偉嚴正指出，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共無權置喙，更無權干預他國的主權行為；中共的言論僅凸顯其霸權心態，是企圖片面改變國際秩序的「麻煩製造者」本質。

蕭光偉表示，臺灣主權屬於全體臺灣人民，中華人民共和國從未統治過臺灣，這是國際社會公認的客觀事實及現狀。對於由行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，順利與美方就臺美對等關稅達成共識，外交部將在此基礎上，持續推動總合外交策略。

蕭光偉強調，未來將與相關部會協力推動經濟外交，擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿臺美「聯合艦隊」，持續促進雙方全方位、科技及經濟的合作夥伴關係。