外交部：《舊金山和約》已取代《波茨坦宣言》

國際事務學者認為，外交部除了談《舊金山和約》外，更應著重《中日和約》。圖為簽署《中日和約》歷史照片。（本報系資料照片）

日本首相高市早苗日前提《舊金山和約》指出，日本已放棄有關台灣的一切權利，盼為陸日關係降溫。但陸方仍跳腳，重申《波茨坦宣言》已將台灣歸還中國。外交部2日反嗆，二戰後《舊金山和約》已取代了《波茨坦宣言》。對此，國際事務學者認為，僅談《舊金山和約》是暗藏「主權未定論」的自我貶抑，外交部更應著重《中日和約》並強調二戰文件的重要性，踩穩中華民國的立場。

高市早苗11月初拋出「台灣有事，日本有事」言論，指存立危機事態必須出動自衛隊，大陸不滿日方挑戰台海議題紅線，陸日關係降至冰點。隨後，高市表示依《舊金山和約》，日方沒有立場對台灣地位做出認定，似乎有意滅火，但再度惹毛陸方，被解讀為日方不願承認台灣是中華人民共和國的一部分。

大陸外交部隨後一連在3場記者會上回擊，強調《舊金山和約》是在排斥中、俄等二戰重要當事人的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對任何非締約國的領土和主權處置都是非法、無效的。

大陸外交部發言人毛寧更批日本，對將台灣明確歸還中國的《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等避而不談；而陸方依據1972年《中日聯合聲明》，以中國唯一合法政府為由，堅持遵循《波茨坦宣言》第8條立場；該條指出，日本的主權須被限制在本州、北海道、九州和四國以及中美英3國政府所決定其他小島之內。

外交部條約法律司司長李憲章昨日則在例行記者會中強調，二戰後《舊金山和約》已經取代《波茨坦宣言》與《開羅宣言》，中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實。他重申，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。

淡大國際事務與戰略研究所教授李大中認為，外交部使用《舊金山和約》定位台灣，卻未補充提及1952年簽署的《中日和約》，是否隱含支持「台灣主權未定論」想法？若是如此，台灣的定位在哪？這等於是一種自我否定。況且，中華民國並未參與《舊金山和約》，反倒是外交部所謂「被取代」的《波茨坦宣言》、《開羅宣言》等二戰文件，才是對中華民國來說合理有利，且應當重申。

他強調，重申《波茨坦宣言》、《開羅宣言》並不代表附和大陸方面的言論，而是更應踩穩中華民國的立場。