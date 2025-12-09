外交部：「舊金山和約」未將台灣交給中華人民共和國

針對中國外長在與德國外長會晤時有關台灣主權的說法，外交部今天(9日)駁斥指出，中方慣性扭曲國際相關文件，「鎖定」多少次都不會成真，且中方任何片面不實主張及軍事威脅都不利台海及區域的安全與繁榮。外交部同時強調，「舊金山和約」並未將台灣交給中華人民共和國，台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法已獲得國際主要民主國家的肯認。

中國外長王毅與德國外長瓦德福(Johann Wadephul)時稱台灣的地位已被開羅宣言、聯大第2758號決議等文件「七重鎖定」。

外交部發言人蕭光偉表示，中方所謂「鎖定」應解讀為「持續慣性扭曲國際相關文件」，只說對己有利之處，其他不符中方立場的則一概否認，蕭光偉說：『(原音)那必須要說，如果是這樣子的鎖定，即便是鎖定了700次或7,000次，也不會成真。』

蕭光偉指出，二戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約簽署，取代開羅宣言及波茲坦公告等政治聲明，蕭光偉說：『(原音)舊金山和約並未將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法也已經獲得了國際主要民主國家的肯認。』

蕭光偉表示，台灣從1980年代中期開始由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，確立行政與立法部門都由台灣人民選出，並對台灣實施有效統治，是對外代表台灣的唯一合法政府。

蕭光偉強調，瓦德福今年數度引用聯合國憲章的禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，且重申台海和平穩定的重要性，相關論述彰顯德國對國際法及以規則為基礎國際秩序的重視與維持。