外交部：週刊引述特定人士不實放話 損及國家利益

（中央社記者楊堯茹台北12日電）週刊報導外交部長林佳龍曝光總統出訪訊息致行程受阻，並暗指林佳龍與商界關係密切。外交部今天澄清「純屬臆測」，並指週刊引述特定人士不實放話，損及國家整體利益及公務體系士氣。

鏡週刊多篇報導，指國安會秘書長吳釗燮和林佳龍爭外交主導權，同時林佳龍與大肚山產業創新基金會成員共同接見外賓、率團出訪友邦，也引來側目。

外交部上午罕見由「機要事務辦公室」發布聲明指出，近期外交推動屢有具體成果，副總統蕭美琴才於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，鏡週刊報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊的努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

廣告 廣告

報導稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」，外交部表示，此說法純屬臆測。外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態。規劃與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，此報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

外交部提到，台灣產業界與公協會參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，亦鞏固邦誼。賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒。若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

外交部提到，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

外交部強調，鏡週刊未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，表達遺憾與抗議，此報導除引述未經查證之說法外，對於部長及次長學歷，以及部長率團出訪時間等資訊，均有明顯不符事實之處。

外交部呼籲，媒體應秉持查證與平衡報導的精神，盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。（編輯：萬淑彰）1141112