外交部「重新檢視台韓關係」擬出手？賴清德說話了：盼尊重台灣人民意志

韓國政府今年2月啟用線上入境申報系統「韓國電子入境卡」（E-Arrival Card），但該系統部分欄位將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，儘管與中國及香港、澳門列示有所不同，我國外交部仍要求韓方更正，但迄今未獲韓方正面回應，外交部9日突宣布正全面重新檢視對韓關係，並特別點出台韓貿易存在巨額逆差，引發各界揣測。對此，總統賴清德今（10）日上午受訪時特地折返回應。

韓國電子入境卡雖在基本信息的「國家／地區」欄位中，將台灣列為「TAIWAN」，但在入境信息及出境信息的「前一出發地」、「下一目的地欄位」，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，雖與中國及港澳的「CHINA P.R」有所不同，但外交部3日發布新聞稿，公開表達對相關列示的不滿及失望，並稱已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求迅予更正，卻未收到正面回應，「我方甚表遺憾」。

外交部亞太司副司長劉昆豪昨（9）日於例行記者會業務報告時表示，台灣與韓國在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，台灣也珍視台韓數十年的情誼，但除了近期對韓國電子入境卡不當列示我國名，公開表達嚴正關切並要求以最快速度改正，外交部同時也注及台韓貿易之間，存在巨額逆差情形，這顯示兩國關係仍有不對等之處，目前外交部正全面重新檢視台韓關係，並研議因應方案。

賴清德今日上午出席台灣民主基金會舉辦的「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典」前接受媒體聯訪，回答完3題後原已循隨扈指引離開聯訪點，但聽到相關提問後又折返回聯訪點答道，「這個事情，因為台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多，因為我們希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉」。​

賴清德表示，在前述狀況之下，我國政府希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

