外交部：高度遺憾索馬利亞貶我主權逢迎中國

針對中國外長王毅訪問非洲期間發表的貶損台灣主權說法，以及索馬利亞政府逢迎中國的言論，外交部今天(12日)嚴正抗議與譴責，並對相關國家媚和中國的荒唐立場表示高度遺憾，同時呼籲並歡迎守護民主價值的理念相近國家共同合作，全力遏制威權擴張，為非洲永續發展及國際社會做出更多貢獻。



外交部表示，中國外長王毅日前訪問非洲衣索比亞(Ethiopia)、坦尚尼亞(Tanzania)、賴索托(Lesotho)等國期間重彈所謂一中原則老調，並扭曲、散播嚴重侵害我國主權的謬論；索馬利亞(Somalia)外長更在與王毅電話會談時，提出「涉台問題完全是中國內政」的逢迎言論。

外交部指出，中華民國台灣是主權獨立的國家，任何妄圖以不實敘事將我國納入他國領土的說法都屬錯誤且不可接受，中方持續以威脅利誘與話語操弄方式，在國際場合一再散布虛假訊息，已嚴重挑戰國際秩序與和平，更清楚揭示其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以高度重視。

外交部重申，中華民國台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣的未來，做為國際社會良善力量，台灣將持續捍衛自由民主價值及維護我國國家主權。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)我政府將全力捍衛我國主權，堅定捍衛自由民主價值，同時持續和所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張。』

外交部強調，中華民國台灣長期致力協助非洲理念相近國家在教育、醫療及基礎建設等領域的發展合作，成果有目共睹，呼籲各國應堅守主權獨立與理性判斷原則推動國際交流合作，才是福國利民長久之道，中華民國台灣願與所有尊重主權平等、秉持互利合作原則的理念相近非洲國家，持續深化友好合作，共同推動人民與社會的福祉。