外交部：21日起近30名日議員訪台 象徵台日密切
（中央社記者楊堯茹台北16日電）日本國會會期明天結束，外交部今天表示，近期近30位日本議員將訪台，包含日本自民黨幹事長代行萩生田光一、前法務大臣鈴木馨祐以及「台灣女婿」前農林水產副大臣瀧波宏文等。
外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧於業務簡報指出，這週日起陸續有重要日本議員團訪台，包括日本眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一，他是現任日華懇幹事長，將率領其選區、東京都八王子市友台市議員自21日到23日訪台。
林郁慧說明，緊接著眾議員、日本前法務大臣鈴木馨祐，以及眾議員、前首相輔佐官長島昭久也將在22日到24日訪台。參議員部分，前農林水產副大臣瀧波宏文將率團訪台，他是推動台灣戶籍正名化的重要友台參議員。
林郁慧特別提到，另有參政黨重要訪團將訪台，今年底到明年初有將近30位國會議員會來台，象徵台日關係日益密切友好，而日本也非常重視國會交流，願意在民主價值同盟的基礎上，繼續強化跟台灣的連結。
林郁慧說，此外，為促進日本政治青年對台灣的理解，外交部從2010年陸續邀請包括國會議員助理、政黨職員以及地方議員訪團來台，目前此研習活動已舉辦20次，今年政界青年研習營將在22日到26日舉辦，邀請約20人組成日本政界青年訪團。（編輯：翟思嘉）1141216
