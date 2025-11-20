外交部：7友邦在COP30公開挺台 象徵邦誼彌堅

（中央社記者楊堯茹台北20日電）聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30次締約方會議，外交部今天表示，感謝6友邦在「高階會議」以及巴拉圭透過書面聲明，重申挺台參與UNFCCC、肯定台灣淨零碳排目標的承諾，友邦此舉象徵邦誼彌堅。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30次締約方會議（COP30）將於10日至21日在巴西亞馬遜雨林城市貝倫市（Belem）舉行，17日及18日舉行「高階會議」（High Level Segment）。

廣告 廣告

外交部上午發布新聞稿指出，感謝友邦馬紹爾群島、海地、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、瓜地馬拉、聖露西亞等國，於COP30「高階會議」以公開發言方式聲援台灣，以及巴拉圭以「國家聲明」（National Statement）書面方式支持台灣參與國際氣候治理機制。

外交部特別提到，馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯聯邦，在COP30期間更兩度為台灣仗義執言。友邦力挺台灣參與UNFCCC相關機制，象徵邦誼彌堅。外交部呼籲國際社會，支持台灣有意義地參與UNFCCC和及巴黎協定。

馬紹爾群島共和國總統特助暨環境部長劉克強（Bremity Lakjohn）強調，曾協助馬紹爾群島者，如台灣，理應參與這項機制，且其貢獻需根據「共作」（Mutirão）精神予以納入，以共同對抗氣候變遷。

海地共和國環境部總司長菲力普（Joseph Emmanuel Philippe，另譯：菲利普）呼籲，鑒於透過多邊架構從事國際合作不僅有助重建信任，也可向世人展現唯有包容性的集體行動，才能促成不遺漏任何一方的轉型，因此海地重申支持台灣以實際且具建設性的方式參與UNFCCC發起的世界氣候會議。

貝里斯永續發展、氣候變遷暨廢棄物管理部長賀蘭多（Orlando Habet）表示，貝里斯相信包括中華民國（台灣）在內所有具備能力的夥伴，均應被賦予有意義且能務實參與UNFCCC的機會。台灣的潔淨能源創新技術及其對易受氣候影響脆弱國家的支持，是國際社會不可忽視的貢獻。台灣響應巴西所提「全球集體倡議」，更彰顯其與世界協同行動，落實「巴黎協定」邁向淨零未來的決心與承諾。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦環境部長克拉克（Joyelle Clarke，另譯：柯拉克）重申，全力支持中華民國（台灣）有意義參與在UNFCCC架構下的技術、專家及合作機制。氣候變遷無國界之分，當所有人都獲納入全球因應行動時，我們的努力將變得更強大。

瓜地馬拉共和國自然資源及氣候變遷次長卡斯特亞諾斯（Edwin Castellanos）強調，肯定台灣政府作為合作夥伴的寶貴貢獻，台灣在碳定價、減量及調適等方案具領先地位，展現台灣對淨零碳排目標的堅定承諾。

聖露西亞教育及永續發展暨創新技職部次長寶琳（Pauline Antoine-Prospere）指出，任何人無法免除於氣候變遷影響，UNFCCC及「巴黎協定」等國際機制不應排除台灣；聖國呼籲所有國家按COP30「全球共作」精神支持台灣的參與。（編輯：張若瑤）1141120