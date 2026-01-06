外交部：GCTF去年1339人次參與 已成民主夥伴重要平台

記者郭曉蓓／臺北報導

外交部今（6）日表示，去年全年共計來自64國、1,339人次參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動，顯示GCTF已成為民主夥伴攜手合作、共同因應全球挑戰的重要平台。

外交部今日舉行例行記者會，外交部北美司副司長焦國祐指出，過去這段期間，美國及加拿大持續展現對臺海安全的支持，包括川普政府宣布對臺軍售，以及已完成立法的《2026會計年度國防授權法案》（NDAA 2026）納入多項友臺條文，協助強化臺灣防衛能力與整體韌性，深化臺美在安全及海巡領域的合作，並支持臺灣國際參與，共同促進區域和平與穩定。

焦國祐表示，針對中共近期在臺灣周邊進行聯合軍演、升高區域緊張情勢，美國行政部門及國會跨黨派友人包括聯邦參院軍事委員會主席、聯邦眾院外交委員會及眾院「臺灣連線」，均已明確表達對臺海和平穩定的支持，反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀；加拿大政府也就相關情勢表達關切，重申支持臺海和平穩定。

外交部也說明去年GCTF成立10週年，有相當豐碩成果。焦國祐提到，臺灣與美國、加拿大、日本、澳洲，以及剛於去年11月正式加入、成為第6個GCTF夥伴的英國等理念相近國家密切合作，去年整年於臺灣舉辦5場國際研習活動，並於加拿大、立陶宛及澳洲分別辦理3場海外加盟活動，另於紐約結合我國推動國際組織參與辦理1場相關活動。

焦國祐說，去年全年共計來自64國、1,339人次參與，顯示GCTF已成為民主夥伴攜手合作、共同因應全球挑戰的重要平台。臺灣持續透過GCTF分享我國在公共治理、科技應用及整體韌性等面向的實務經驗。未來外交部也將持續透過GCTF深化與理念相近國家的實質合作，強化臺灣在全球的關鍵角色。

外交部北美司副司長焦國祐說明「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動豐碩成果。（記者郭曉蓓攝）