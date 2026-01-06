外交部：GCTF去年1339人次參與 成民主夥伴平台

（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）去年成立10週年，共64國、1339人次參與，顯示已成民主夥伴合作、因應全球挑戰重要平台，未來將深化與理念相近國實質合作，強化台灣全球關鍵角色。

外交部上午舉行例行記者會，外交部北美司副司長焦國祐指出，去年「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework）成立10週年，有相當豐碩成果。

焦國祐表示，台灣與美國、加拿大、日本、澳洲，及剛於去年11月正式加入、成為第6個GCTF夥伴的英國等理念相近國家密切合作，去年整年於台灣舉辦5場國際研習活動，並於加拿大、立陶宛及澳洲分別辦理3場海外加盟（franchise）活動，另於紐約結合台灣推動國際組織參與辦理1場相關活動。

焦國祐提到，去年共計來自64國、1339人次參與，顯示GCTF已成為民主夥伴攜手合作、共同因應全球挑戰的重要平台。台灣持續透過GCTF分享台灣在公共治理、科技應用及整體韌性等面向的實務經驗，未來將持續透過GCTF深化與理念相近國家的實質合作，強化台灣在全球的關鍵角色。

焦國祐也補充，全新改版的GCTF官方網站已於1月1日起正式上線，透過新的網站設計與更完善的內容架構，GCTF期盼能進一步促進國際交流並深化跨領域合作，歡迎各界至GCTF最新官網瀏覽相關資訊，掌握最新消息。

焦國祐指出，過去這段期間，美國及加拿大持續展現對台海安全的支持，包括川普政府宣布對台軍售，以及已完成立法的「2026會計年度國防授權法案」（NDAA 2026）納入多項友台條文，協助強化台灣防衛能力與整體韌性，深化台美在安全及海巡領域的合作，並支持台灣國際參與，共同促進區域和平與穩定。

焦國祐表示，針對中國近期在台灣周邊進行聯合軍演、升高區域緊張情勢，美國行政部門及國會跨黨派友人包括聯邦參院軍事委員會主席、聯邦眾院外交委員會及眾院「台灣連線」，均已明確表達對台海和平穩定的支持，反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀；加拿大政府亦就相關情勢表達關切，重申支持台海和平穩定。（編輯：翟思嘉）1150106