外交部「NGO國際事務人才培訓班」 公私協力展現臺灣多元能量

記者吳典叡／臺北報導

為期兩天的2025年「NGO 國際事務人才培訓班」系列講座臺北場今（30）日閉幕，外交部指出，我國NGO長年與國際非政府組織合作，在公衛醫療等領域，共同促進全球發展與人類福祉，是推動臺灣國際參與的重要助力。臺灣蓬勃發展的民間團體正是政府攜手促進國家整體外交工作的最佳夥伴，期盼我國的NGO能持續在各領域為臺灣發聲。

2025年「NGO 國際事務人才培訓班」系列講座於本月29日至30日在臺北市立美術館舉行，包括無任所大使吳運東及臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新等國內重要NGO領袖、智庫代表，以及NGO夥伴與青年學子約200人參加。

外交部表示，我國NGO長年與國際非政府組織合作，在公衛醫療、人道援助、環境保護、文化交流與永續發展等領域，共同促進全球發展與人類福祉，是推動臺灣國際參與的重要助力。NGO靈活與即時的行動力，充分展現「Taiwan Can Help」的精神與「Team Taiwan」的價值。同時，臺灣蓬勃發展的民間團體正是政府攜手促進國家整體外交工作的最佳夥伴，期盼我國的NGO能持續在各領域為臺灣發聲。

外交部說，自2004年起開辦「NGO 國際事務人才培訓班」活動，協助國內NGO人士掌握國際議題趨勢，並精進國際事務專業知能，今年是首度在臺北市立美術館舉辦。臺北場結束後，宜蘭場將於12月13日至14日在蘭陽博物館接續登場，嘉義場12月27日至28日將在國立故宮博物院南部院區舉行，歡迎有興趣的NGO夥伴及青年領袖至外交部「NGO雙語網站」免費報名參加。

2025年「外交部NGO國際事務人才培訓班」全體學員合影。（外交部提供）

NGO領袖參與「Taiwan Can Help—人道援外及國際交流經驗分享」座談。（外交部提供）