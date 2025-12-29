外交部 NGO 國際事務培訓班嘉義場登場
(記者廖建智嘉縣報導)
外交部「2025 NGO 國際事務人才培訓班」嘉義場27日至28日在國立故宮博物院南部院區舉行，探討中央攜手地方政府與民間團體推動「總合外交」的實務成果。嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、陳冠廷27日出席開幕式，勉勵與會的全國各地 NGO 夥伴與青年學子積極學習。
外交自2004年起辦理培訓班，課程聚焦文化外交、科技外交、旅遊外交、農業外交及青年國際參與等領域，協助國內 NGO 與青年掌握國際趨勢，今年培訓班在台北市立美術館、宜蘭縣立蘭陽博物館及故宮博物院南部院區，分別辦理課程，共吸引近400名學員參加。
翁章梁指出， 縣府多次前往日本山口縣推廣鳳梨，與當地連鎖超市合作販售，並逐步拓展至福岡、大分甚至北海道，一年成功銷售達750公噸。
翁章梁強調，外交關係需要長時間經營與累積能量，日常互動都可強化外交的基礎，唯有持續提升自身專業與內在能量，才能建立穩固而有意義的國際連結。
課程首日由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋以「科技外交」為題，探討台灣無人機產業在國際情勢下的發展；故宮博物院南部院區處長彭子程則分享博物館作為文化外交平台的實務經驗；嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說明如何透過「2026 台灣燈會在嘉義」推動旅遊外交。
8日課程涵蓋「青年國際參與」、「農業外交」與「媒體素養」等主題，由 NGO、地方政府、企業與青年代表分享第一線經驗，協助學員理解台灣 NGO 參與國際事務的多元樣貌。
江振瑋表示，我國 NGO 長期在文化、科技、觀光、農業技術與青年事務等領域積極與國際 NGO 交流合作，外交部將持續透過公私協力機制，支持 NGO 強化國際連結，實踐「Taiwan can lead」、「Taiwan can help」理念。
