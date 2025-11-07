外交重大突破！蕭美琴副總統抵布魯塞爾 歐洲議會發表歷史性演說

政治中心／程正邦報導

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾峰會，向全球立法者大會發表演說。（圖／翻攝IPAC官方社群）

總統府於7日深夜宣布一項重大外交突破！經賴清德總統指派，副總統蕭美琴已於台灣時間今晚（歐洲時間7日下午），在外交部長林佳龍的陪同下，低調抵達比利時首都布魯塞爾。蕭美琴此行是應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會。

歷史性一刻！副總統應邀出席IPAC年度大會

IPAC官方隨即以多國語言在社群媒體上發布「快訊」，證實蕭美琴副總統已向全球立法者大會發表「突破性演說」，並強調這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講，象徵著臺灣與歐洲議會關係的歷史性進展。

副總統蕭美琴強調，更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區，帶來更安全的世界。（圖／翻攝IPAC官方社群）

演說主軸：「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」

蕭美琴副總統在IPAC大會中，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中的可靠夥伴）為題發表專題演說。蕭美琴的演講獲得與會各國國會議員的起立鼓掌，反應熱烈。這也是台灣首次以IPAC正式會員國的身分出席在歐洲議會舉行的年度盛會。

蕭美琴在演說中強調，台灣海峽的和平穩定對全球經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。她並指出：「更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區。穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。」

強化自我防衛：臺灣國防預算將達北約標準

與會的台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲在會後表示，她在會議中向各國議員報告臺灣現況，並感謝IPAC對臺灣民主的長期支持。她特別提到，賴清德總統已宣布明年（2026年）國防預算將達到GDP的3.3%，也就是北約的標準，並計劃在2030年之前達到5%，展現臺灣強化自我防衛的決心。

IPAC作為全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，這次在布魯塞爾的年度峰會，是繼去年在台北舉行高峰會後再次備受矚目。總統府表示，有關蕭美琴副總統此行的詳細情形與成果，將於其返國後統一進行說明。

