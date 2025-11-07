外交重大突破！蕭美琴進歐洲議會 在IPAC大會發表演說

副總統蕭美琴於今晚（歐洲時間7日下午）進入歐洲議會在IPAC大會上發表演說，這也是台灣政府高層首度於外國國會發表重大演說。（圖／翻攝IPAC官方社群）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會在比利時布魯塞爾舉行，副總統蕭美琴於今晚（歐洲時間7日下午）抵達布魯塞爾，進入歐洲議會在IPAC大會上發表演說，這也是台灣政府高層首度於外國國會發表重大演說。

總統府晚間發出新聞稿表示，經總統賴清德指派，蕭美琴於今晚（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。

廣告 廣告

總統府表示，相關情形將於蕭美琴返國後進行說明。

IPAC共同主席、民進黨立委范雲身在現場，她表示，這是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度會議，也是史上第一次有台灣國會議員踏入歐洲議會，正式參與跨國議會對話。而蕭美琴現身歐洲議會IPAC高峰會發表演說，更是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。

蕭美琴於今晚（歐洲時間7日下午）進入歐洲議會在IPAC大會上發表演說。（圖／翻攝IPAC官方社群X）

范雲表示，這是歷史性的一刻，代表國際對台灣的支持已來到新的高度，這是台灣的重要時刻，更是民主聯盟團結抗衡威權的歷史里程碑。

范雲向IPAC成員表達，感謝他們長期對台灣的堅定支持。她提到，去年蕭美琴在捷克遭遇中國策劃車輛衝撞事件時，IPAC第一時間公開譴責中方的跨境鎮壓，展現民主國會間的團結。

范雲指出，IPAC是全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，而台灣身處威權威脅最前線，有能力、也樂意將自身經驗貢獻給世界。

范雲表示，IPAC有超過40個國家、近300位跨黨派國會議員，去年於台北高峰會通過反制中國曲解聯大2758號決議文的模範決議，隨後已有近10個國家議會陸續通過相關議案，展現IPAC在跨國議會的實質影響力。今年在布魯塞爾的會議，也將於8日通過聯合決議，期盼與各國攜手，進一步共同抵禦中國威權擴張。

范雲進一步表示，能以台灣共同主席身分踏入歐洲議會參與IPAC年會是莫大的榮耀。她強調，將在會議中全力爭取國際對台灣最堅定的支持，讓世界看見，台灣不僅堅守民主與人權的價值，更展現追求經濟繁榮與維護區域安全的決心。

IPAC共同主席、民進黨立委范雲（中）和副總統蕭美琴，出席IPAC年度峰會。（圖／翻攝范雲臉書）

IPAC本次高峰會於7日至8日在歐洲議會舉行，來自超過20國家、50多位跨黨派國會議員與會，包括IPAC執行長Luke de Pulford、共同創辦人包瑞翰（Reinhard Bütikofer），以及歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta等多位重量級議員。

會議聚焦中國的全球擴張與威權滲透，各國代表依序分享其面對中國威權擴張的挑戰及建議IPAC如何應對。



回到原文

更多鏡報報導

蕭美琴接受德媒專訪 提及台灣「戰貓」精神：靈活、敏捷且務實

傳50%晶片製造移往美國 蕭美琴：產業布局非一夕可成

網傳副總統勘災災民應迴避 蕭美琴駁斥：救人優先、從未要求災民移地