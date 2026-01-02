外交重要還是兩岸？民調驚見這項大勝20%

▲8000里搖滾外交台灣前進芬蘭！林佳龍：同處抵抗威權第一線。(圖／林佳龍臉書)

外交部發布最新民調，結果顯示國人對賴清德政府上任一年半以來，外交表現給予正面肯定，整體滿意度近6成，外交部長林佳龍的對外關係處理滿意度更突破6成8。在具體政策推動上，政府提出「總合外交」獲得高度支持，逾7成4民眾認同行政院成立「經濟外交工作小組」及跨部會的「雙部長會議」，近8成7受訪者，支持林佳龍走訪歐亞各國拓展國際空間，超過7成5的民眾支持透過榮邦計畫穩固邦交。

國際關係展望方面，台灣與美、歐、日的連結成為焦點！超過5成受訪者對台美關係深具信心，且有逾8成支持加強與美國各州的經貿往來。受到副總統蕭美琴、前總統蔡英文及前副總統陳建仁前相繼訪歐的影響，近8成7國人認為應持續強化台歐關係，並有高達8成8民眾肯定文化外交，對深化雙邊關係的助益。至於台日關係，逾7成受訪者對日本具有好感，近7成支持日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關發言；另有5成3民眾對台宏復交抱持支持態度。

至於兩岸關係與區域安全，民調反映出國人對中國威脅的憂慮。近5成受訪者擔心中國「長臂管轄」與「跨國鎮壓」的威脅，且有逾8成民眾認為，此舉對兩岸關係造成負面影響。數據顯示，國人對外交與兩岸政策的優先順序產生位移，逾5成受訪者認為外交關係的重要性高於兩岸關係，高於認為兩岸關係較重要的3成2。

台灣民眾對現行外交戰略的高度認同，特別是在結合經濟、文化與跨部會資源的「總合外交」框架下，展現出強大的民意基礎。外交部強調，國人對台美、台歐及台日關係的重視，將成為未來政府持續拓展國際空間、推動參與國際組織的重要支撐。

這次民意調查是外交部委託「求真民意調查股份有限公司」於去（2025）年12月20日至26日期間進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1,639份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%內。

