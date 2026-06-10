外交預算宣傳費全砍 林楚茵批：國民黨司委會立委跑到隔壁棚揮大刀。曾薏蘋攝

國民黨主席鄭麗文訪美，被指因藍營砍國防預算，美方官員不想見；民進黨發言人林楚茵今受訪表示，上週五無人機的特別條例遭藍營封殺、今天國防外交委員會審預算，一個司法法治委員會的委員，從隔壁棚跑到這一棚，大刀一揮把1億4百多萬的對外宣傳預算砍掉。其實這些都是國民黨的兩面手法。「主席去面對國際友人的時候，他們在對內扯後腿」。

林楚茵指出，國民黨這一次針對鄭麗文到華府，做了許多的自己的大內宣，包括在圖書館裡拍照，就說破格可以去圖書館拍照。到底有沒有見到重要的人物，對於台灣的外交，或者是台灣的國防，有沒有大聲的發聲？只要看今天立法院所發生的事情，大家就非常的清楚。之前的國防特別預算裡面，連無人機都可以砍了。

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他說，上個禮拜五民進黨提出了無人機的特別條例，藍白一樣是把它封殺，連一點機會都沒有。今天早上她身為國防外交委員，代表國防外交立委審查外交預算。國民黨的委員完全封殺外交對外發聲的宣傳預算，而且還是由一個司法法治委員會的委員，從隔壁棚跑到這一棚來，大刀一揮把1億4百多萬的對外宣傳的預算就砍掉。

他說，其實這些都是國民黨的兩面手法。現在國民黨的作為，做一套說一套，台灣人民都看得很清楚。透過大家的轉播，或者是媒體的報導，美國人也看得非常清楚。所以鄭麗文當然就只能在圖書館前面拍照，然後自己來做大內宣，但是全世界都看得很清楚，他們有沒有在守護台灣、保衛台灣。

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