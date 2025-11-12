外交體系龍燮之爭 前涉外人士：在圈子裡幾乎是公開秘密

《鏡週刊》報導揭露外交部長林佳龍和國安會秘書長吳釗燮鬥爭內幕，讓2人不和傳言再度浮上檯面。（合成畫面）

《鏡週刊》今天（12日）報導揭露外交部長林佳龍和國安會秘書長吳釗燮鬥爭內幕，讓2人不和傳言再度浮上檯面。前涉外人士表示，林佳龍與吳釗燮關係不佳，在外交與國安圈子裡早已不是傳聞，尤其國安會頻干涉外交事務，更成為2人對立升溫的導火線。

前涉外人士表示，林佳龍與吳釗燮關係非常不好，這在外交與國安圈子裡幾乎是公開秘密，先前作為吳釗燮子弟兵的國安會副秘書長趙怡翔，挑在美中談判、川習會登場前夕的敏感時機，更跨過駐美代表處密訪華府，直踩外交部紅線。

廣告 廣告

該人士指出，吳釗燮身為民進黨內資深外交老手，長年主導對美事務，掌握高度話語權，對缺乏實質外交歷練的林佳龍，私下頗有微詞。相對地，林佳龍歷任立委、台中市長與交通部長，從政資歷豐富，因此也對長期待在官僚體系，又頻在外交部系統中安插自家人馬的吳釗燮不盡認同。

此外，另名知情人士說，吳釗燮身為中華民國史上任期最長的外交部長，任內培植不少自己人，影響力深植外交體系，林佳龍也深知自己上任想拔也拔不完，而這也是林在外交上一直往歐洲跑，比較少接觸美國的原因之一。

而針對《鏡週刊》報導，外交部回應，近期我國外交推動屢有具體成果，如副總統蕭美琴甫於歐洲議會演講，在國家外交工作取得重要突破之際，報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

國安會則說，面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

遭爆與吳釗燮鬥爭內幕 林佳龍駁「挑撥離間」：外交國安一條線

《鏡週刊》爆林佳龍、吳釗燮鬥爭內幕 外交部駁：特定人士不實放話

駁林佳龍、吳釗燮內鬥！民進黨團：見不得台灣好的人抹黑