外交黑幕解密！李登輝1994訪日遭封殺 全因中國「這句話」

已故前總統李登輝。翻攝司法院臉書



最新公開的日本外交文件披露，中國政府曾於1994年向日本政府施壓，稱如果時任台灣總統李登輝獲准出席母校京都大學的校友會，將「引發嚴重後果」，最終讓李登輝未能實現訪日計畫。

綜合NHK、《產經新聞》等日本媒體報導，日本外務省24日公開平成6年（1994年）的外交文件顯示，日本駐中國大使國廣道彥於當年3月為協調首相細川護熙的訪中行程，與中國副外長唐家璇進行會談。

李登輝當時積極採取「休假外交」的方式，試圖突破1990年代台灣在國際上受到孤立的處境。當時與細川政權組成聯合政府的「新生黨」國會議員，亦正積極強化與台灣間的關係，中國對此高度警戒。

廣告 廣告

唐家璇當時向國廣道彥表示：「如果李登輝以出席京都大學校友會為由訪日，將引發嚴重後果」。最終，李登輝的訪日計畫未能實現，唐家璇則在之後出任外交部長。

外交文件還顯示，早在1994年1月，日本時任外相羽田孜訪問中國並與中國外長錢其琛會談時，錢其琛就曾針對日台要人往來問題提出嚴正警告稱「絕不容許」。

對此，羽田僅表示：「出於遵守聯合聲明的基本原則，日台關係始終維持在非政府間的實務層面」，並強調日本不支持「兩個中國」。

日本政府在1972年的《日中聯合聲明》中，曾表明「充分理解並尊重」中國將台灣視為「領土不可分割的一部分」主張。

日本外務省今年公開的外交文件共計6824頁，時間段主要集中於1994年，當年一共歷經細川護熙、羽田孜、村山富市3任內閣，其中包含細川護熙訪美會見總統柯林頓及訪中會晤總理李鵬的紀錄。

更多太報報導

五指山致敬李登輝 蔡英文：關鍵時刻應團結面對國際動盪

李登輝逝世將屆4週年 學者：任內國防改革成民主化遺產

薛化元笑談李登輝：別人跟自己黨很合，李跟國民黨契合度不夠