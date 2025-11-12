外交龍燮鬥檯面化！文官系統頭痛 友盟尬問：到底誰說了算？
《鏡週刊》今天（12日）披露外交團隊惡鬥內幕，事實上，國民黨立院黨團上週舉行「既生龍，何生燮」記者會，將外交團隊不合傳聞搬上檯面，雖然外交部長林佳龍出面稱「合作相當密切」，總統府也發聲澄清，但外交圈的事務官、公務員全都看在眼裡，連友盟的外交人員也嗅到不尋常氣氛，甚至開口詢問，「你們的外交部長到底是誰？」、「到底誰說了算？」
根據《鏡週刊》報導，國安外交團隊惡鬥檯面化。今年五月執政團隊爆發共諜案，長期跟隨吳釗燮的機要幕僚何仁傑涉案，吳成為藍白攻擊箭靶，當時林佳龍在立院答詢時坦言，這對外交工作傷害大，但被問到吳釗燮是否該負政治責任時，卻未幫吳緩頰，而是反要立委「可以自己問吳釗燮」。
報導指出，龍燮鬥在外交圈上演，不少事務官、公務員私下都議論紛紛，外交文官系統亦感到困擾，連友盟的外交人員也早就嗅到不尋常氣氛，甚至開口詢問「你們的外交部長到底是誰？」、「到底誰說了算？」
報導提到，政府高層感嘆，引爆龍燮之爭的導火線是從國安會副秘書長趙怡翔赴美開始，如今國安會、外交部形成恐怖平衡，雙方暫無新爭端，近期副總統蕭美琴、前總統蔡英文出訪歐洲，兩個單位也未再聞事端，期盼彼此儘快找到合適的互動模式。
