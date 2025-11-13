外交龍燮鬥／吳釗燮太太投書媒體幫抱屈 「他從不是歹鬥陣的人」

看到政論節目討論龍燮不合傳聞，吳釗燮妻子蘇如玉投書媒體替丈夫說話。（本刊資料照）

本刊近日報導，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍因權限角力，使外交工作出現內耗。眼見兩人不合傳聞浮上檯面，吳釗燮妻子蘇如玉今（13日）投書媒體替丈夫抱屈，稱吳釗燮從不是「歹鬥陣」的人，事發至今未現身說話，是覺得沒有必要。蘇如玉強調她投書不是在幫吳釗燮討拍，而是看到眾口爍金的可怕。

蘇如玉今日投書《自由評論網》替吳釗燮澄清，表示龍燮不合傳聞事發至今，先生都沒現身說話，因為他覺得清者自清，沒必要給媒體製造話題，也沒必要去創造自己的聲量，這就是他的個性與作風，與她在文中提及幾段吳釗燮經手不為人知的外交戰功態度相符。

蘇如玉表示「我寫這篇文章不是在幫吳釗燮討拍，而是我已經看到眾口爍金的可怕。」直言很多人都知道先生從來不是一個「歹鬥陣」的人，但他為國家大事會馬上處理、反擊，對於自己切身的問題，反而毫不在意很沉得住氣。「真是皇帝不急，急死太監、我無語問蒼天！」

