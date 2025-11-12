外交龍燮鬥／稱與吳釗燮合作「應該相當愉快」 林佳龍：就是分工合作

林佳龍（左2）受訪強調外交部與國安會都是政府團隊，表示與吳釗燮（右2）合作「應該相當愉快啦！」（本刊資料照）

本刊今（12日）報導，賴政府國安決策體系檯面下暗潮洶湧，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍因權限角力，使外交工作出現內耗，甚至驚動總統賴清德親自出面當和事佬。對此，林佳龍今日在專訪中回應，類似傳言都是挑撥離間，強調兩人就是分工合作，大家都是政府團隊，他把外交部長做好，國安會也會更好，稱雙方合作「應該相當愉快啦！」

林佳龍接受網路節目專訪，主持人提到近來有「既生龍，何生燮」的說法，詢問他和吳釗燮關係如何？林佳龍回應，他們已經認識很久，也都在國安會、外交部待過，類似傳言都是想要挑撥離間。

廣告 廣告

主持人追問「所以你們還是好朋友？」林佳龍沒有正面回答，只說「我們是就是分工合作，我做外交部長，秉持總統授權或憲政上的角色。」強調他把外交部長做好，國安會也會更好，反之亦然，因為都是政府團隊。

主持人再次確認「所以兩個人還是合作愉快？」林佳龍說「應該相當愉快啦！」接著表示每個人的作風、角色不太一樣，大家各司其職，「我想我做好，對整個國安團隊也會是很好，也希望壯大外交部，就是壯大台灣。」

更多鏡週刊報導

吳釗燮、林佳龍遭傳不合 國安會駁斥：對團隊極不公平更損傷國家利益

曹興誠力薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤讚一兼二顧：絕對KO蔣萬安

普發1萬入帳「一早醒來卻沒了」 她曬交易明細直呼：太慘了