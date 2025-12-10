外交、國安「龍燮鬥」？ 趙怡翔親曝：沒看過他們吵架

「龍燮鬥」傳聞未歇，左為外交部長林佳龍、右為國安會祕書長吳釗燮。（本報資料照片）

外交體系屢傳「龍燮鬥」傳聞，也就是外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮被爆不合，雖雙方都駁斥但流言未歇。而國安會副祕書長趙怡翔昨（9日）則親曝，沒看過他們吵架；至於被問及自己被傳出是「龍燮之爭」放話的角色，他也說，沒有做任何放話和媒體操作。

被問到傳聞在「龍燮之爭」扮演向媒體放話的角色？趙怡翔昨接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪時表示，「我是沒有聽說這個說詞」、「大家都認識我，在媒體圈也不是陌生人，我可以很據實回答，我沒有做任何放話，也沒有做任何這方面、背後的這些媒體操作。」

趙怡翔強調，自己個性就是大家為了國家利益來做事，所謂的「龍燮之爭」，就他在國安會3個月的觀察的狀況，外交部跟國安會合作得非常愉快，「真的沒有看過他們2個（林佳龍、吳釗燮）吵架」。

趙怡翔續指，重點是，大家在不同角色、不同位置，但其實會坐到這個位置、這個角色，都會有一個目的，就是國家利益優先，國安會也好，外交部也好，前陣子自己也去APEC，就是大家在國際組織議題共同合作。

至於被問及「彼此有沒有業務衝突的部分？吳釗燮沒有跟台灣駐外代表見面，跨足外交部業務？」趙怡翔回應，自己有參與到國安會很多的外交推動，「我覺得大家都是非常和樂，而且是往共同目標推進。」

另外，其實在11月中旬就有周刊報導「龍燮鬥」，當時外交部曾駁斥「純屬臆測」，與事實明顯不符。國安會也表示內容多為杜撰，盼外界勿以捕風捉影的訊息過度臆測。

