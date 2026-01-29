外交、國經特考等四項考試 115年起增採培力英檢

考試院院會今（29）日通過公務人員特種考試外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員考試規則修正草案。(考試院提供)

考試院院會今天（29日）通過公務人員特種考試外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員考試規則修正草案，115年起，應考資格之英語檢定種類增列培力英語能力檢定測驗（BESTEP）。



考試院說明，依考選部113年8月30日召開之研商會議結論，外交、國際經濟商務人員考試，以及警察及一般警察人員考試之三等考試外事警察人員類別考試，其應考資格英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行8種增加為9種。



考試院補充，115年警察及一般警察人員考試預訂於3月10日至19日受理報名，6月13日至15日舉行考試；外交及國際經濟商務人員考試預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試，請有意報考者留意報名時程。