外交一棒接一棒！蔡英文出發訪歐 讚蕭美琴演說對台灣意義非凡
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目。前總統蔡英文今（11/9）晚也出發前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說，她在臉書發文表示，外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作，並稱讚蕭美琴是首位現任副總統登上歐洲議會，對台灣來說意義非凡。
蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，表示台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。對此，中國駐歐盟使團表達強烈不滿，表示此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」，連美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。
蔡英文今晚出發前往德國時在臉書發文，表示「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」，她提到，蕭美琴已經結束在歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。
蔡英文說，她即將前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。
蔡英文強調，如同總統賴清德所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，這次訪歐，她也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。
更多太報報導
陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍社群發圖文致謝總統與外交團隊
蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 賴清德：台灣繼續堅定捍衛民主
蕭美琴登歐洲議會演說 全場起立鼓掌！范雲：見證歷史一刻
其他人也在看
日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內
在日本熊害爆發的此刻，一般人遭遇熊唯一能有的「武器」就是防熊噴霧。然而防熊噴霧要有效使用最好需要先行練習，而且在最近大賣的情況下，日本當地防熊噴霧缺貨，品質良莠不齊。太報 ・ 6 小時前
福建號進台海？學者：雙航母放「這地區」是正確選擇
福建號航母舷號「18」，日前在海南三亞某軍港舉行入列服役，也讓中國大陸正式進入三航母時代。福建號可停放殲-35、殲-15T、空警-600等艦載機，擁有的電磁彈射技術，號稱世界頂尖。淡江戰略所副教授黃介正表示，雙航母放在海南島，可對台灣東部形成壓力，並維護中國大陸海上貨運線跟能源線的穩定，以及東南亞各國會對他比較尊敬一些。所以雙航母放在海南島，應該是一個正確的選擇。中時新聞網 ・ 2 小時前
龍華科大禮聘楊光磊為榮譽講座教授
為強化半導體實作人才培育，龍華科技大學特禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊博士為該校榮譽講座教授，第一講以「台積電研發心法與人才觀」為題，分享其在半導體產業的珍貴經驗與洞察。校長葛自祥致詞指出，楊光磊博士畢業於台大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位，曾任台積電研發長，是帶領奈米製程發展的關鍵人物。楊博士強調企業選才「不應只看學歷」，而應重視個人特質與持續學習力，勉勵學生勇於發展自我特色，為未來職涯奠定實力基礎。楊博士指出，台積電每年投入約8%營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」（DisciplineInnovation）與「反應式創新」（ReactiveInnovation），在紀律中培養創新力，並以客戶需求為導向。他強調，唯有掌握自主 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
高市早苗挺台力道升級！承諾台灣有事「將出動自衛隊」 他分析：武統機率下降
日本挺台力道再升級？日本首相高市早苗昨（7）日前在眾議院預算委員會上指出，若台灣遭受武力攻擊，日本自衛隊可藉此行使自衛權。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這不僅延續前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的理念，更是將挺台力道採取更實質的行動。鏡報 ・ 14 小時前
獨家／運將「紅線下客」挨撞...後照鏡殼飛走！ 肇事者反飆罵
獨家／運將「紅線下客」挨撞...後照鏡殼飛走！ 肇事者反飆罵EBC東森新聞 ・ 6 小時前
阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火
官員週六（8日）表示，巴基斯坦與阿富汗在伊斯坦堡舉行的和平會談已無疾而終，這項旨在緩解邊境緊張局勢，維持脆弱停火協議的談判破裂，雙方都指責是對方要負責。太報 ・ 7 小時前
李伊庚確定下車！《玩什麼好呢？》 海報畫面被消失粉絲超不捨
李伊庚確定下車！《玩什麼好呢？》 海報畫面被消失粉絲超不捨娛樂星聞 ・ 5 小時前
南門市場大火！凌濤驚爆綠營民代開直播秀：極其諷刺和傻眼
桃園南門市場5日晚間發生重大火警，現場攤商損失慘重，市府緊急啟動因應措施。國民黨桃園市議員凌濤表示，從第一天惡火當下，就有綠營民代穿梭火場大開直播，把火場當直播秀場影響救災，不甚妥當，不只脆（Threads）友，市民也傻眼。中天新聞網 ・ 13 小時前
英法「泰坦之翼」聯演 強化集體防禦
記者潘紀加／綜合報導 英國與法國國防部證實，已自3日起在英國境內，展開為期數週的「泰坦之翼」（Pinion Titan）聯合演訓，其想定高強度作戰情境，將在多青年日報 ・ 2 小時前
日韓副外長級戰略對話 深化雙邊關係
記者賴韋廷／綜合報導 南韓外交部證實，日本外務事務次官船越健裕及南韓外交部第一次官朴潤柱，於7日在南韓首都首爾舉行副外長級戰略對話，並宣告兩國已完全恢復領導人青年日報 ・ 2 小時前
全球聚焦台灣！蔡英文深夜啟程接力訪歐 被問蕭美琴外交突破反應曝
即時中心／顏一軒報導前總統蔡英文今（8）日深夜啟程訪歐，搭乘華航CI-61班機，飛往德國第五大城市美茵河畔法蘭克福（Frankfurt am Main），應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）。蔡英文稍早現身桃園國際機場，面對記者喊話詢問對副總統蕭美琴外交突破一事，她並未多做回應，僅揮手對鏡頭致意，隨後在維安人員陪同下爬樓梯上樓。民視 ・ 1 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 5 小時前
陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍社群發圖文致謝總統與外交團隊
外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，IPAC於台北時間昨天（11/07）在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，達成重大外交突破，也引發高度關注，外交部長林佳龍今（11/08）晚也在社群平台發出與蕭美琴與駐歐盟代表謝志偉合照與文字，感謝賴清德總統與外交團隊。太報 ・ 5 小時前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 5 小時前
最新／IPAC演說驚艷歐洲議會 蕭美琴明晨6時返抵國門發表談話
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）於歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統府公共事務室今（8）日發布消息指出，蕭美琴預計於明（9）日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門簡短發表談話。民視 ・ 12 小時前
海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海
台灣離岸風電產業蓬勃發展，預估2030年需求將達2萬名專業人員！每日清晨，維修團隊全副武裝出海，在海上嚴峻環境中，謹慎評估天候風險，展開風機維護作業。西門子歌美颯等業者與台灣風訓中心攜手合作，透過高空作業、海上求生等五大嚴格訓練，為新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。儘管目前仍有5千至1萬人以上的人才缺口，但隨著產業規模擴張、技術日趨成熟，台灣正穩健邁向風能自主之路！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
蕭美琴IPAC演說是外交突破？翁履中爆「偷渡」內幕
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說；旅美教授翁履中表示，IPAC借了歐洲議會場地，然後辦了這樣的活動，20多個國家、50幾人參加，幾乎都是在野議員。中時新聞網 ・ 3 小時前
「快撐不下去了！」Andy曝心靈崩潰逃離72小時坦言：像被關在監獄
百萬YouTuber「Andy老師」近日情緒再度引發關注。他在社群平台上自曝「準備消失72小時」，坦言自己長期陷於壓力與資訊轟炸之中，感覺像被困在一座「無形監獄」，他在8日上傳新影片，因此決定暫時遠離塵囂，到綠島尋求喘息空間。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
【蕭副總統訪歐議會外交突破】賴總統：與夥伴堅定捍衛民主
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日透過社群平臺X發文表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥青年日報 ・ 2 小時前
日相：臺海穩定攸關日本安全
記者賴名倫／綜合報導 日本首相高市早苗7日出席眾院預算委員會時，指出倘若臺海爆發軍事衝突，將可能對日本構成安全保障法制列舉的「存亡危機事態」，強調將設想嚴峻局青年日報 ・ 2 小時前