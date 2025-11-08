外交一棒接一棒！蔡英文出發訪歐 讚蕭美琴演說對台灣意義非凡

前總統蔡英文出發前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說。翻攝蔡英文臉書。



副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目。前總統蔡英文今（11/9）晚也出發前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說，她在臉書發文表示，外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作，並稱讚蕭美琴是首位現任副總統登上歐洲議會，對台灣來說意義非凡。

蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，表示台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。對此，中國駐歐盟使團表達強烈不滿，表示此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」，連美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。

蔡英文今晚出發前往德國時在臉書發文，表示「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」，她提到，蕭美琴已經結束在歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。

蔡英文說，她即將前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文強調，如同總統賴清德所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，這次訪歐，她也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

