外交一棒接一棒！蔡英文訪德演說 向世界表達台灣守護民主自由決心

我國副總統蕭美琴日前抵比利時，應邀進歐洲議會發表演說，是外交新突破，也讓中國氣炸。隨後「一棒接一棒」，前總統蔡英文昨晚也出發前往德國，出席「柏林自由會議」發表演說。

蔡英文昨（8日）晚現身桃園機場，揮手向媒體記者致意，準備出發啟程飛往德國法蘭克福，這是蔡英文卸任後第3度訪歐。

她隨後發布臉書表示，自己將出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文指出，蕭美琴日前訪歐，是台灣首次現任副總統登上歐洲議會，還發表演說，對台意義非凡，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」，正如同總統賴清德所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，蔡英文強調台灣將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，「此行，我也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。」

蔡英文辦公室日前說明，蔡英文所出席的第一屆「柏林自由會議」，是由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」(World Liberty Congress）共同舉辦。活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

