外交「突破」只是內宣的工具

副總統蕭美琴在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表的演說，將永遠被視為台灣外交上的重大成就。台灣許多人稱之為「突破」，甚至有人稱之為「大突破」。

但台灣總統或副總統的海外出訪，或外國高層政治人物的訪台，告訴我們一個重要教訓，這些訪問往往不會被再次複製，或需要多年後才會再度發生。以下將討論過去十年間的幾個例子。

一、2015年，馬英九兩度訪新加坡。首次是在3月李光耀過世後前往弔唁；第二次是11月與習近平會面。馬總統兩次訪星後，發生了什麼？台灣總統或副總統其後並未因此建立造訪或過境新加坡的先例。

近期，僑委會委員長徐佳青公開承認，新加坡政府拒絕讓她前往新加坡參加「亞洲台灣商會聯合總會」活動。因此，2015年馬英九兩度訪星的「突破」，對台星關係的長期影響十分有限。

二、2020年8月，時任美國衛生部長阿札爾訪台並與蔡英文總統會面，這是美國內閣部長罕見的訪台。那麼阿札爾訪台後發生了什麼？在拜登政府的4年任內，沒有任何內閣部長訪台。在第二任川普政府目前階段，也沒有內閣部長訪台。

三、2022年7月，日本前首相安倍晉三遭刺殺，當時的副總統賴清德訪問日本，並前往位於東京的安倍府邸弔唁。那麼賴副總統訪日後發生了什麼？與新加坡類似，台灣總統或副總統之後並無其他訪日的行程。3年後的2025年7月，外交部長林佳龍訪問日本，但沒有公開報導指出他與日本內閣部長會面，而且台灣政府同樣強調此行是私人訪問。

四、2022年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台，停留約19小時。這被視為突破，因為上一次議長訪台已是1997年的金瑞契，當時僅停留約3小時。裴洛西的後任議長麥卡錫並未訪台，即使他被視為「對中鷹派」；2023年10月就任的現任議長強生也沒有訪台。

為什麼麥卡錫或強生未跟進裴洛西訪台？原因不明。但或許美方不願承擔中國的反應，例如裴洛西訪台後，中國於2022年8月進行大規模軍演。

五、2023年3月，德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格訪台。前一次德國部長訪台是1997年，因此這也被視為突破。儘管德國部長罕見訪台，但台灣部長訪德則偶有發生。訪台期間，史塔克－瓦特辛格簽署了「台德科技合作協議」、與國科會主委會面，並與教育部長會晤。

2023年8月，台積電宣布將在德國設廠，因此對德國而言，史塔克－瓦特辛格的訪台確實產生了實質效果。之後，並無其他德國部長訪台。

從上述例子可看出，台灣不時會迎來外交突破。每當突破發生時，台灣的新聞媒體、政論節目評論員、外交部及立委往往會迅速宣稱台灣取得了重大外交成就。然而，這些例子也告訴我們另一個重要的教訓：突破非常難以延續，往往只是一次性的事件。可能需要許多年，與該國才會出現第二次類似的突破。

還有另一點值得注意，賴清德與蕭美琴都是非常聰明的政治人物。他們都很清楚，蕭副總統此次赴比利時並在IPAC演說，可能難以在短期內「複製」。因此，蕭副總統在IPAC的演說將很快被用作重要工具，來協助民進黨在2026年的地方選舉，及2028年總統與立委選舉獲得成功。即便是地方選舉，也會圍繞「抗中保台」這一主題，2028年的大選肯定也是如此。

總而言之，成功的外交，對台灣而言，就是良好的國內政治！（作者為全球美國僑會台灣代表處主任）