外交、警察等4類國考 今年起英檢增採培力英檢

記者吳典叡／臺北報導

考試院會今（29）日通過公務人員特種考試外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員考試規則修正草案，將4項考試應考資格的英語檢定測驗種類擴增為9種，新增培力英語能力檢定測驗（BESTEP），自今（115）年考試開始適用。

考試院表示，依考選部113年8月30日召開的研商會議結論，外交、國際經濟商務人員考試，以及警察及一般警察人員考試的三等考試外事警察人員類別考試，其應考資格英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行8種英檢測驗增加為9種。

考試院進一步表示，115年警察及一般警察人員考試預訂於3月10日至19日受理報名，6月13日至15日舉行考試；外交及國際經濟商務人員考試預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試，請有意報考者留意報名時程，踴躍報考。

