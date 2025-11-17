外交YA大使見學印尼 新北新二代展現跨文化競爭力

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市教育局日前於海山高中舉辦「新二代培力昂揚2.0」學生成果發表會，21名高中職優秀學生遠赴印尼展開企業職探與文化見習，返國後化身國際外交YA大使，分享從企業經營管理、國際市場脈動到返鄉溯根體悟的多元體驗，展現新世代青年兼具國際視野與文化自信的風貌。

教育局長張明超表示，「新二代培力昂揚2.0計畫」每年帶領學生跨國學習與文化體驗，讓學生從校園走向國際職場，在真實情境中培養專業能力、人文關懷與公共參與素養。這不僅是一次國際見學，更是新北青年跨出舒適圈、連結世界的重要起點。

《圖說》新二代培力昂揚2.0印尼企業及文化見習成果發表會合照。〈教育局提供〉

出席發表會的劉明超副局長指出，未來將持續以教育行動落實多元文化與國際理解，讓每位學生成為具備探索力與行動力、能勇敢飛翔、擁抱世界的「新北國際大使」。

亞洲大學國際學院前院長陳英輝說，東協國家在全球供應鏈重組與數位經濟驅動下展現強勁成長動能，印尼以龐大市場與多元文化成為重要樞紐。新北市透過「昂揚培力2.0」計畫，讓學員深入企業實地參訪，體驗跨文化交流與國際產業鏈運作，培養國際理解與職場競合力，為未來升學與就業奠定扎實的軟實力。

《圖說》劉明超副局長〈中〉與10位國際外交YA大使代表合影。〈教育局提供〉

復興商工緬甸新二代江歆悅同學分享，參訪南亞塑膠與力寶龍工廠時，親眼見證塑膠膜與膠袋製程，體會日常用品背後的技術專業與勞動價值，也學習到企業以環保與關懷為核心、兼顧利潤與社會責任的重要。

丹鳳高中印尼新二代陳艾菁同學表示，連續兩年參與昂揚計畫，透過泰國與印尼的見學之旅，深刻理解台灣在國際外交上的挑戰，立志成為能連結台灣與世界的外交官。

《圖說》參訪南亞塑膠印尼廠，現場人員解說塑膠膜與膠袋製程。〈教育局提供〉

三民高中鄭秉庭同學與母親分隔八年，此次在印尼重逢，母親陪同見學並見證孩子從害羞到自信的轉變，感動地說：「看見孩子勇敢發表、積極參與，是我最大的欣慰。」她也感謝教育局為新二代打造多元學習與跨文化交流的機會，讓孩子找到自信、看見世界。