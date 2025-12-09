外來種「鱷雀鱔」威脅生態 棄養可依野保法開罰

水面下，巨大的鱷雀鱔一動不動，卻讓三義村民相當困擾，因為村民集資放養在池塘，用來垂釣的魚，已經被牠吃掉大半。

嘉義縣六腳鄉三義村長蔡聰享表示，「不認識的人來棄養鱷雀鱔，這種魚都會吃一些魚類，所以我們就是想辦法要把牠釣起來。」

觀賞用的外來種鱷雀鱔，被棄養在嘉義六腳鄉這處池塘內。為解決問題，當地咖啡業者以一個月免費咖啡做懸賞，一位李先生在池邊等了近3小時，以假餌引誘，最後在眾人驚呼聲中，撈出這條長115公分、約16公斤的鱷雀鱔。

廣告 廣告

釣客李先生說道，「牠還有更大的，可是這隻，因為牠的尾鰭變形了，身體變形了，造成牠的體型不是很大。」

不只嘉義，今年2月也有高雄釣客在一處河域釣到195公分長的鱷雀鱔。鱷雀鱔俗稱鱷魚火箭，主要分布在北美洲南部流域，牠的吻部前突、上下顎密布利齒，體長最大可達3公尺，是凶猛的肉食性魚類，一旦入侵恐怕威脅當地水域生態。

嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌指出，「吃非常多的活餌，所以很多人沒辦法負擔以後 就把牠棄養，棄養以後，牠到我們的溪流水域的時候，牠基本上會吃掉所有任何牠看到的小魚。，」

解決池塘隱患固然開心，但民眾棄養行為不僅威脅水域生態，還讓鱷雀鱔丟了性命。農業處也提醒，經人工飼養的野生動物不可隨意釋放，否則可依《野生動物保育法》處5至25萬不等罰鍰；若有危害生態環境之虞，還可處最高250萬元罰鍰。