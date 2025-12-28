外側機慢車道直接左轉 花蓮婦人遭同向貨車撞死

〔記者王錦義／花蓮報導〕台九線294.9公里花蓮縣富里鄉、富里農會前路段發生一起死亡車禍，60歲何姓婦人騎機車在外側機慢車道上，直接橫跨快車道準備左轉進入農會，遭後方同向、直行的小貨車撞上，婦人頭部受到重創送醫後傷重不治，初步調查雙方沒有酒駕，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

警方初步調查，26日下午近二點左右，在台九線花東公路294.9公里、富里農會前，60歲何姓婦人騎機車沿台9線南下，要從外側機慢車道左轉進入農會，何姓婦人轉彎過程，遭後方同向的小貨車追撞，連人帶車摔飛到路面，機車滑到對向車道波及對向來車，只有戴簡易西瓜皮安全帽的婦人，頭部嚴重撞擊身上也有多處擦傷。

何姓婦人送醫後傷重不治，24歲的貨車駕駛胡姓男子向警方稱說，他開貨車由北往南行駛在內側車道，行經農會前方的時候，外側機慢車道的機車突然左轉，他煞車不及就撞上了。警方對胡男進行酒測沒有酒精反應，全案依照過失致死罪嫌，偵辦詳細肇事原因警方將進一步釐清。

玉里警分局今呼籲，民眾行經路口，轉彎車輛必須依照號誌標線，依規定轉彎或提前變換車道，切勿直接從外側車道直接橫跨快車道左轉；如有兩段式左轉，必需依照規定行駛，而直行車輛行經路口也要減速慢行，注意車前狀況，確保用路安全。

