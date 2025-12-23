外傳力薦張顯耀任藍營副主席操盤南二都 義联集團澄清否認

近日有媒體報導，義联集團創辦人林義守親自力薦下，國民黨主席鄭麗文將指派前立委張顯耀出任黨副主席、智庫執行長及高雄選情中心督導「南二都」戰況。對此，義联集團今（23日）發表澄清聲明，強調絕無媒體報導等情事，林義守近期未與各黨派政治候選人有任何互動；集團全心全力專注於事業經營與永續發展。

前立委張顯耀。（翻攝自張顯耀臉書）

義联集團今天發布澄清聲明稿，指集團創辦人林義守否認有推薦張顯耀等情事：

針對近期有媒體報導提及本集團張顯耀先生之政治活動，以及與本集團創辦人。

相關之不實傳間，義联集團（以下簡稱「本集團」）為正視聽，特此發表澄清說明如下：

媒體報導指稱本集團創辦人力薦張顯耀先生操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實。

本集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載之台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。

義联集團創辦人林義守。（資料照／中天新聞）

《上報》22日以「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰，導致地方要角炸鍋維持『尊王（王金平）』槓上鄭麗文。」為題，進行內幕報導；同時，也有多家媒體報導相關情事。

據報導指出，在林義守力薦下，鄭麗文18日已經聘用張顯耀擔任國民黨智庫，國政基金會執行長。另訂24日國民黨中常會上提報黨務人事案，讓張出任黨副主席，並成立高雄選情中心讓張操盤南二都選戰，此引發黨內爭議、地方強烈反彈。

報導指出，前立法院長王金平21日舉辦「從政50週年感恩餐會」，藍綠立委都邀，就是未邀鄭麗文出席，遭外界解讀在宣洩不滿。不過，王金平好友、全國農會新任理事長蕭漢俊解釋純屬誤會。

另外，國民黨祕書長李乾龍21日回應張顯耀黨務人事案，也指尚未定案。

義联集團澄清聲明。（義联集團提供）

張顯耀，曾任親民黨立委，深受其黨主席宋楚瑜重用，曾力促國親合作，「連宋配」時，曾任國親政黨聯盟兩位主席辦公室主任。2006年力促馬英九與宋楚瑜簽下兩黨合作備忘錄。2007年4月20日代表宋楚瑜，與時任國民黨秘書長吳敦義簽訂國親提名立委的「7點共識」，2008年改任國民黨立委，2013年擔任陸委會副主委，後遭質疑涉嫌洩密遭免職，2015年2月北檢認事證不足、不起訴處分，但2024年總統大選期間，又遭質疑受對岸指示替郭台銘宣傳、赴大陸會見時任全國政協主席王滬寧等人，被依《反滲透法》於2025年2月偵結起訴。

