外傳北捷隨機傷人歹徒具軍人身份 國防部澄清：非現役軍人
針對台北車站與北捷中山站今天（19日）傍晚連續發生投擲煙霧彈及持刀隨機傷人事件的歹徒具軍人身份，國防部晚間表示，台北車站隨機傷人嫌犯，非現役軍人，而是曾在空軍服役的退役軍人。
根據警方所公布的資料顯示，涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人的嫌犯是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日經桃園地檢署發布通緝。
至於張文所丟的煙霧彈是否為軍用煙霧彈，國防部將領表示，目前正在由憲兵與警方聯繫取得煙霧彈彈體，確認是否為軍用或是民間產品。
對於所使用的煙霧彈是否為張文在軍中所學習製造？國軍將領則強調，由於其在部隊服是在空軍服務，並沒有接觸相關土製炸彈的製作。
