外傳張文曾在台中當保全 公會揭「現金班」制度漏洞

27歲男子張文犯下台北捷運及中山商圈連環攻擊案，造成4死11傷重大傷亡，其過往職業經歷持續受到各界關注。台中市保全公會指出，對於張文是否曾在當地保全業任職「沒聽說過這個人」，並強調仍需進一步釐清。

外傳張文曾擔任過保全。（圖／翻攝自臉書）

根據調查，張文退伍自空軍志願役後轉職保全業，於2023年6月至2024年6月期間在台中從事保全工作約一年時間，當時月薪約3萬9000元，若加計各項津貼可超過4萬元。然而，這段工作經歷卻在正規保全系統中難以查證，引發業界對於「現金班」保全制度的討論。

廣告 廣告

據《中時新聞網》報導，台中市保安支援服務人員職業工會理事長陳福星指出，張文極有可能屬於業界俗稱的「現金班」保全人員。他解釋，由於近年保全業缺工問題嚴重，才會衍生出這類跑堂、領現金的保全員，但強調合法經營的保全公司不會違法聘用現金班保全。

有保全業人員透露，有部分小型業者為節省營運成本，刻意不為員工投保勞健保、採用薪資現金發放方式，導致這些人員完全沒有稅務或薪資紀錄存在。這類領現金班的保全特徵包括高度流動性、打零工性質濃厚，甚至有人早上報到、當天晚上就離職的極端案例。

由於現金班人員多數未接受完整的職前訓練與背景審查程序，在制度上形同「幽靈人口」，無形中為社區安全埋下潛在風險。

延伸閱讀

張文社交圈封閉！ IG、X疑被挖出…全被清空了

影/北捷炸彈恐嚇案「ip來自柬埔寨」！中捷也戒備了

綠擬推賴清德表侄挑戰基隆市長 謝國樑：做好市政可順利連任