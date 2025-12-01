外傳投資4000億美元換關稅？邱議瑩指在野轟是「黑箱賣國」...龔明鑫直呼：沒這回事...政府是協助企業落地

立法院今（1日）召開經濟委員會，邀請經濟部長龔明鑫、台美關稅談判總代表楊珍妮等官員，出席進行「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」專案報告。民進黨立委邱議瑩質詢提到近期在野黨抨擊外媒稱台灣可能以「4000億美元」換取關稅調降，稱是政府拍板的財政支出、黑箱作業。對此，龔明鑫回應「沒這回事」，投資是企業自主性赴美，政府是與美方共同協助落地。

邱議瑩質詢，因日本、南韓各承諾5500億美元和3500億美元的投資，換取關稅降到15%，而我國現在暫時性稅率20%，有外媒預估，政府大概會希望民間企業投資4000億美元投資美國，引來很多在野黨的批評，稱是政府拍板的財政支出，並斥是黑箱賣國，經濟部在這方面有何看法？

楊珍妮回應，不認同此說法，4000億美元投資應該是揣測；再者，談判團隊也無黑箱作業，因為任何一個談判的細節，不到定案，他們都沒辦法對外說明。



龔明鑫也指出，所謂4000億美元的財政支出「沒有這回事」，方才提到的台灣模式是企業自主性赴美，我國政府就是與美方共同幫忙協助其落地，提供好的投資環境和條件，而非像日本和南韓拿一筆錢去當地做財政投資。



對此，邱議瑩建議應對外闢謠，並說在台灣企業自主性赴美投資的同時，經濟部對於國內產業的保護措施也要同步進行，當然這部分正在進行中，但希望經濟部適時讓國內傳產企業了解政府的照顧。

(圖片來源：國會頻道)

