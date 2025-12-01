外傳投資4000億美元換關稅？邱議瑩指在野轟是「黑箱賣國」...龔明鑫直呼：沒這回事...政府是協助企業落地
立法院今（1日）召開經濟委員會，邀請經濟部長龔明鑫、台美關稅談判總代表楊珍妮等官員，出席進行「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」專案報告。民進黨立委邱議瑩質詢提到近期在野黨抨擊外媒稱台灣可能以「4000億美元」換取關稅調降，稱是政府拍板的財政支出、黑箱作業。對此，龔明鑫回應「沒這回事」，投資是企業自主性赴美，政府是與美方共同協助落地。
邱議瑩質詢，因日本、南韓各承諾5500億美元和3500億美元的投資，換取關稅降到15%，而我國現在暫時性稅率20%，有外媒預估，政府大概會希望民間企業投資4000億美元投資美國，引來很多在野黨的批評，稱是政府拍板的財政支出，並斥是黑箱賣國，經濟部在這方面有何看法？
楊珍妮回應，不認同此說法，4000億美元投資應該是揣測；再者，談判團隊也無黑箱作業，因為任何一個談判的細節，不到定案，他們都沒辦法對外說明。
龔明鑫也指出，所謂4000億美元的財政支出「沒有這回事」，方才提到的台灣模式是企業自主性赴美，我國政府就是與美方共同幫忙協助其落地，提供好的投資環境和條件，而非像日本和南韓拿一筆錢去當地做財政投資。
對此，邱議瑩建議應對外闢謠，並說在台灣企業自主性赴美投資的同時，經濟部對於國內產業的保護措施也要同步進行，當然這部分正在進行中，但希望經濟部適時讓國內傳產企業了解政府的照顧。
(圖片來源：國會頻道)
更多放言報導
台美談判正在文書交換！陳亭妃質詢爭取稅率調降、232條款優惠...龔明鑫：有信心達成
羅唯仁帶走台積電機密投靠英特爾、台「被迫」投資美國4000億美元？...趙堃成直言2企業技術「不搭嘎」！指台美關稅漸分明「是國力延伸＋擴大經濟規模」大好時機！
其他人也在看
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台美關稅談判進入最後階段! 經貿辦提｢台灣模式｣投資3重點、5議題
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）發布行政命令將台灣對等關稅稅率調整為20%，另需疊加出口貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。台灣經貿團隊持續與美方協商，目前台美關稅談判正處最後階段，經貿辦透露，現階段談判重點是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，共有3項重點，包括台美政府間（G2G）合作協助美國產業聚落的形成；另有包括關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全與商業機會等5大談判議題。 立法院經濟委員會今（1）天邀經濟部長、行政院經貿談判辦公室等報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，並備質詢。根據經貿辦送抵立法院的書面報告，自4月初美方宣布對等關稅以來，行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，至今歷經5輪實體談判及多次線上磋商，持續取得進展。現階段談判重點，是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。 經貿辦說明，政府依循「根留台灣、布局全球」總體戰略目標，根據台灣產業優勢與經濟發展需求，提出「台灣模式」對美投資方案，共有3大重點，首先是產業新頭殼 ・ 3 小時前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 1 天前
香港人均所得比孟加拉高20倍 宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理
高所得卻低安全——香港治理的警訊，全世界第一流的管治隊伍，香港不是一個很先進的...信傳媒 ・ 2 小時前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 19 小時前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 6 小時前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王世堅表態挺總統了！支持國情報告：1.25兆國防預算合乎情理
即時中心／高睿鴻報導面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲得大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見，並要求總統，先為此前來國會專案報告。民進黨立委王世堅今（29）談及此事時，直言賴的想法合乎情理、意料之中；並且，也支持總統進一步說明，國家當前面對的困境。民視 ・ 1 天前
內幕／黨中央下軍令狀速推3修法 藍委憂衝擊2026選情
國民黨副主席兼秘書長李乾龍本周四（27日）受邀與國民黨立法院黨團餐敘，討論話題除觸及黨中央財務、2026選務，更一度圍繞國會修法議題，本刊掌握，李表達黨中央關注《總統副總統選舉罷免法》連署涉賄罰則、助理費除罪、《黨產條例》排除適用救國團等議案，盼黨團加把勁，在下會期完成修法，由於相關修法極具政治意涵，且踩個案修法紅線，明年適逢選舉年，引發藍委焦慮衝擊選情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 4 小時前
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 15 小時前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 1 天前