外傳林佳龍角逐2026桃園市長 同屬正國會市議員這樣說…

外傳現任外交部長也是民進黨正國會掌門人林佳龍要參選桃園市市長。(資料照，記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨迎戰2026年縣市長選舉陸續公布提名人選，其中，桃園市長參選人目前尚未確定，國民黨桃園市議員林政賢今質詢表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對2026年大選，台北、桃園是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，被點名的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川都太小咖，外傳現任外交部長、也是民進黨正國會掌門人林佳龍要來桃園參選。

對此，和林佳龍同屬民進黨正國會系統的桃園市議員彭俊豪認為，近期傳出不少人選可能挑戰2026桃園市長選舉，包括何志偉、王義川及林佳龍等人，表示參選桃園市長的人才濟濟，黨中央寄予厚望，有很多努力的可能性。

彭俊豪分析，每個人選都有各自的優點，何志偉年輕、有衝勁，王義川則是聲量高，林佳龍行政經驗豐富、在中央歷練許多年，黨內有徵召機制，一定會選擇更能團結地方力量、結合地方共識的人選，大家靜待黨中央及選對會小組的決定，於2026同心協力拿下勝選。

事實上，本屆桃園市議員另有劉仁照、陳睿生、余信憲、林志強，以及被點名的不分區立委王義川，都同屬正國會。

