外傳民眾黨有意派人參選竹北市長 陳見賢：樂觀其成

新竹縣副縣長陳見賢（左）、新竹市長高虹安（中）和副市長邱臣遠（右）2日出席新竹家扶中心活動。（王惠慧攝）

新竹縣副縣長陳見賢、新竹市副市長邱臣遠2日出席新竹家扶中心活動，被問到竹北市長民眾黨有意參選，陳見賢對此樂觀其成，他說每個有心要出來做事的人，都歡迎參選；邱臣遠則感謝肯定，強調縣市都是一家人，盼縣市能共榮共好。

新竹縣市政府2日與新竹家扶中心共同舉辦115年新進寄養家庭授證典禮，新竹縣副縣長陳見賢、新竹市副市長邱臣遠皆出席。

被問到邱臣遠可能要選竹北市長？陳見賢說，邱臣遠副市長是非常優秀的官員，無論在北台、中台的會議，常常一起開會，也常聊到對於交通、教育的一些建議，都相當不錯，新竹縣市本來就是共同生活圈，竹北市值得更好，更何況新竹縣的家戶所得在全國名列前茅，也希望新竹縣市能共榮共好。

至於新竹縣的選舉是藍白合第1步嗎？陳見賢則說，柯文哲主席是新竹市人，新竹縣市本來就是一家人，所有的參選人都是為了讓所有的縣市民好朋友，過更好的生活，這就是他們的原因跟目的，我們都會朝此方向來努力。

對於是否有意參選竹北市長？邱臣遠2日表示，感謝副縣長的肯定，新竹縣市一直以來都是一家人，不管在竹北還是新竹市，受惠於科學園區的發展經濟、交通還是教育等縣市合作的議題，有非常多值得共同合作來去討論。

邱臣遠也說，過去他與陳副縣長在園縣市高峰會、中台灣治理平台、桃竹苗大矽谷等，都有相關縣市政交流，陳副縣長在縣政議題也非常深入，也是地方敬重的資深前輩，未來會就縣市合作部分，做更多縣市政的交流跟互動，縣市之間在行政區畫上或許有區分，但對市民是共同生活圈，必須要從大新竹區域發展出發，讓大家共榮、共好。

