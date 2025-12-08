外傳盧秀燕交棒江啟臣 楊瓊瓔稱「姊妹非常好」 對大家都疼惜

藍委楊瓊瓔（右）8日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，大談投入台中市長選舉理念、外界傳台中市長盧秀燕（中）要找立法院副院長江啟臣（左）接棒，楊表示，自己與盧過往省議員時代或是在立法院中都是非常好的姊妹，盧對每個人都很疼惜，不管是江，還是自己都是疼惜跟鼓勵。示意圖。（温予菱攝）

明年縣市首長選舉在即，表態參加黨內台中市長初選的藍委楊瓊瓔8日接受《POP撞新聞》專訪，被問及與台中市長盧秀燕報告時反應及外界傳盧要找立法院副院長江啟臣接棒，楊瓊瓔表示，對於盧的鼓勵自己很感動，給她這樣力量，也強調自己與盧過往省議員時代或是在立法院中都是非常好的姊妹，盧對每個人都很疼惜，不管是江，還是自己都是疼惜跟鼓勵。

楊瓊瓔今早接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，大談投入台中市長選舉理念，楊說，自己從政生涯超過30餘年，24歲起擔任第九屆、第十屆省議員、第四、五、六、七、八屆立法委員、358天的台中市副市長，再回到立法院擔任第十、十一屆立法委員職務，直言「Yes I do」。

廣告 廣告

楊瓊瓔表示，經過深思熟慮與地方鄉親的支持，她決定爭取國民黨市長提名，投入下一屆台中市長選舉，這不是為了個人職位，而是為了讓台中的發展不能停頓、讓台中市長盧秀燕打下的根基能夠好上加好，尤其台中市已經是全國人口第二多城市。

楊瓊瓔說明，台中正在轉大人的關鍵時刻，需要一位懂中央預算運作、更懂地方行政眉角的人員，自己擔任過副市長，可說是很了解台中市政府的運作與公務員體系，未來若當選將可以馬上上手，直言建設不能有空隙、停歇，另也提及走訪山海屯區基層時，她看見鄉親的勸進與支持，強調這份信任是參選的最大動力。

被問及參選黨內台中市長初選有無向盧秀燕報告，有何反應、外界說盧要找江啟臣接班等，楊瓊瓔說，對於市長自己很感動，給她這樣力量，過往省議員時代或是在立法院中都是非常好的姊妹，盧對每個人都很疼惜，不管是江，還是自己都是疼惜跟鼓勵。

【看原文連結】