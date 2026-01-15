外傳美24小時內攻擊伊朗？川普稱先觀望
美國官員14日指出，美國正從中東基地撤離部分人員。一名伊朗高階官員表示，德黑蘭已對鄰國示警，若美國對伊朗發動攻擊，伊朗將針對美國在中東的基地進行報復。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）表示，迄今已確認2403名抗議者、147名政府相關人員死亡，遠高於2022年與2009年遭鎮壓的抗議浪潮。
路透社報導，在伊朗領導階層試圖平息嚴重的國內動亂之際，德黑蘭正尋求嚇阻美國總統川普多次揚言要幫反政府示威者出手的干預。
一名要求匿名的美國官員表示，由於中東緊張情勢升高，美國正採取預防措施，自關鍵基地撤離部分人員。
一名西方軍事官員透露：「所有跡象都顯示美國攻擊迫在眉睫，但這也是川普政府一貫作風，用來讓所有人保持高度警戒。不可預測性，本身就是一種策略。」
然而，川普在白宮暗示，他正對這場危機採取觀望態度。川普告訴記者，他獲知伊朗鎮壓抗議行動時的殺戮情形「正在減少」，相信目前沒有大規模處決的計畫。
當被問及是誰告訴他殺戮已停止時，川普形容消息來源是「對方非常重要的人士」。
川普未排除美國可能採取軍事行動的可能性，稱「我們將觀察整個進程」，並表示美國政府已收到伊朗「非常好的聲明」。
兩名歐洲官員表示，美國進行軍事干預可能在未來的24小時內就會發生。一名以色列官員也表示，看來川普已決定介入，但規模與時機仍不明朗。
卡達表示，美國從中東最大的基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）撤離人員，是「因應當前區域緊張局勢所採取的措施」。
三名外交官指出，部分人員已被告知離開這處基地，但目前尚未出現如去年伊朗飛彈攻擊前數小時那樣，大批部隊被運送至足球場與購物中心的情況。
英國媒體The I Paper報導，因應美國可能發動攻擊，英國也正從卡達一處空軍基地撤離部分人員。英國國防部尚未立即回應。
由於網路封鎖，來自伊朗境內的資訊流通受阻。
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）形容，這是「伊朗當代史上最暴力的鎮壓」。
伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維（Abdolrahim Mousavi）14日指出，伊朗「從未面臨如此規模的破壞」，並將責任歸咎於外國敵對勢力。
伊朗國營電視台播出在德黑蘭（Tehran）、伊斯法罕（Isfahan）、布什爾（布什爾）和其他城市，為動亂中喪生者舉行的大型葬禮畫面。
一名西方官員表示，伊朗政府似乎並未面臨即將崩潰的局面，其安全體系仍掌握局勢。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 478
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 22
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 95
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 134
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 50
陳亭妃若出局誰得利？他揭謝龍介知道票在哪
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果將於今（15）日稍後出爐，民進黨立委陳亭妃、林俊憲誰會出線備受關注。對此，前立委郭正亮認為，如果陳亭妃輸掉初選，她的鐵票支持者可能不會去投票，而陳亭妃和...今日新聞NOWNEWS ・ 16 分鐘前 ・ 40
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 129
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 122
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 17
民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，確定由蔡易餘勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。對此，蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。民視 ・ 20 小時前 ・ 11
川普宣布終止美伊會談！籲伊朗民眾奪回國家：援助正在路上
川普在社群平台Truth Social發文呼籲：「伊朗愛國者們，繼續抗爭，奪回你們的機構！」並強調「記下那些殺人者與施暴者的名字，他們將付出代價」。他同時透露，未來將不再與伊朗進行任何會談，直到示威者的無謂犧牲結束為止。川普的發言是在密西根州一處汽車工廠演講時進一步...CTWANT ・ 1 天前 ・ 24
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 24
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
川普不打了？伊朗承諾停止鎮壓 美暫緩軍事行動觀察後續
美國總統川普（Donald Trump）14日稱，他從「非常重要的消息來源」得知，伊朗方面已承諾停止殺害示威者。針對是否排除進行軍事行動，川普僅透露先關注事態發展。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
傳李四川.劉和然走協調? 國民黨新北市長人選"2/14前出爐"
政治中心／綜合報導 九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲遲未定，傳出藍營內部已達成共識，採取不辦初選，要讓劉和然、李四川走協調會的方式，預計農曆年前，2/14前出爐。巧的是新北市議員陳偉杰在臉書公布2馬年春聯，內文暗藏"川"字，也被外界解讀，是在表態支持李四川！！民視 ・ 1 天前 ・ 1
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20
黃國昌赴美談關稅議題 驚吐這件事「我們也是滿驚訝的」
即時中心／林耿郁報導台灣民眾黨訪美行程結束，上午9點半召開記者會說明相關內容；主席黃國昌表示，本趟出訪除了與美溝通軍購特別條例外，也談台美之間的關稅議題以及表達兩岸必須保持友善溝通的立場。民視 ・ 21 小時前 ・ 6
伊朗暴力鎮壓持續延燒 死亡人數攀升恐變「大屠殺」｜#鏡新聞
伊朗近年來最大規模的抗議，目前還在持續，範圍已經從首都德黑蘭擴散到全國各地，而安全部隊的血腥鎮壓，也還在執行，許多人權組織和專家預估，與示威有關的死亡總數，恐怕已經超過6000人，但美國CBS新聞引述一名伊朗內部人士的消息指出，死亡總數恐怕會來到2萬人，現在就有醫師指出，安全部隊竟然故意射擊示威者的頭部或眼睛，手段相當殘忍，宛如一場大屠殺。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言