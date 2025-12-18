外傳身高145公分要當兵？ 謝龍介：志願役加薪就有精良戰士

外傳國防部將役男體位的免役身高下修至144公分，低於醫學認定的147公分侏儒標準，國防部長顧立雄已出面澄清，常備兵役免役身高仍維持150公分。國民黨立委謝龍介對此表示，執政者不願用智慧創造和平，又缺乏完整戰略配套，若願意幫志願役加薪，國家就能擁有精良戰士，根本不用計較身高幾公分的問題。

謝龍介認為，幫志願役加薪就能增加募兵成效。(圖/軍聞社)

謝龍介在17日中視節目「新庶民大頭家」中表示，網友質疑147公分以下已被視為侏儒症，批評國防部這是在拉伕。他反問，照這樣算，像他的身高可能要150公斤以上才不用當兵，這根本就是全民皆兵。他批評綠營把兩岸關係搞得緊張，快要兵戎相見時才說兵源不足，根本是本末倒置。

謝龍介指出，1.25兆元特別預算加上國防預算，總計將近2兆4000億元，但幫軍人加薪才200多億元。他提到志願役一簽就是4年，今年4月以前薪水是3萬5300元，4月以後加4000元變成3萬9300元，相較烏克蘭、南韓、日本、美國的軍人薪資明顯偏低。他質疑買了那麼多武器和無人機，如果沒有訓練精良的戰士操作，薪水3萬多元比跑外賣還少，砲聲一響時，這些人是會扛槍上戰場、還是放下槍回家。

謝龍介。(圖/中天新聞)

謝龍介表示，如果志願役月薪調整到6萬元，1年就有機會存60萬元，8年下來連退職金就有500多萬元的創業基金，國家也能訓練出精良戰士。當薪資結構調整後，募兵員額自然就會增加，就不需要再討論145公分或150公分的身高標準。因為志願役能領到6萬多元，28歲退伍後，人生可以做另外的規劃。

謝龍介指出，目前編制員額大概不到7成，所以才要到處抓兵，但民眾對政府沒有信心。執政者不願意用智慧創造和平，不斷在兩岸挑釁，每天捅人家，卻完全沒有完整的戰略配套。

