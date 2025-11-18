外傳選戰團隊成形？ 李四川：我現在只有「處理輝達」的團隊

新北市長侯友宜8年任期將屆，各界關注2026新北市長人選，外傳藍營熱門人選之一的台北市副市長李四川的選戰團隊已成形。對此，李四川今（18日）親口表示「我現在只有『處理輝達』的團隊」。

台北市副市長李四川是2026新北市長選舉的熱門人選。（中天新聞）

李四川上午出席台北市市政會議時受訪，說明輝達海外總部落腳北士科T17、T18、取得土地使用的進度時，也針對外界好奇他是否已成立選戰團隊一事作說明。

李四川說「我現在只有『處理輝達』的團隊。我想選舉還那麼久，台灣說實在各位應該知道，前階段也因為罷免，也在選舉，那完了以後，現在就開始談選舉，到明年年底才投票」。

廣告 廣告

李四川進一步說明，「這個完了以後，現在又開始要談選舉，我想政府、包括所有市民，應該都不願意讓一個國家好像感覺天天都在選舉」。

李四川強調「如果我有這樣一個想法，一定會跟大家報告。」

有關2026新北市長選舉人選，朝野各黨精銳盡出且皆已行動。其中民進黨已敲定立委蘇巧慧上陣；民眾黨有立委兼主席的黃國昌自動上陣，且預訂明（19日）下午要和國民黨主席鄭麗文進行「鄭黃會」，晤談「藍白合」；國民黨目前也有新北市副市長劉和然主動「請纓」；李四川雖為熱門人選，民調也佔有優勢，但他目前忙於處理「輝達海外總部」的問題，尚難分身投入選務。

至於輝達土地取得的問題，先前標得北士科T17、T18土地使用權的新光人壽同意解約，台北市議會也已於12日通過北士科44.3億的解約金，但新壽有意見，上週五未能完成解約，李四川說明，新壽提了意見在協議書中，說土地必須要給輝達才願意合意解約，若沒有給輝達，土地必須還給新壽，所以輝達不動產副總裁這個禮拜一定會拜訪市長蔣萬安，而且會帶來投資意向書給新壽，新壽如果同意後開完董事會，大概就會簽解約合意書。

延伸閱讀

與王儲會晤前夕！川普宣布將向沙烏地阿拉伯出售F-35戰機

再批台灣「搶走晶片生意」可恥 川普：即將回流美國

金屬機電業衝擊最大！全國減班休息人數增至8456人